Chiara Torciano studia ingegneria biomedica e ha 20 anni. "Sono di Bari e sono una studentessa fuori sede. A volte do ripetizioni perché, per togliermi qualche sfizio, preferisco utilizzare i miei soldi che quelli dei miei genitori. Il primo anno vivevo nelle palazzine gestite dal Campus e pagavo 440 euro per una singola con una coinquilina e spese incluse. Adesso abito in centro, in una casa che dista 20 minuti a piedi dall’università. Non sono automunita e preferisco non prendere i mezzi perché a volte hanno ritardi. Ora pago 280 euro ma senza spese incluse. Ho una singola e un letto a una piazza e mezzo. Ma essendo una casa vecchia, è tutto all’ennesima potenza a livello di costi".