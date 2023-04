Pagina finta sul sindaco di Cesena Enzo Lattuca, assolto l’autore dopo 3 anni

Cesena, 18 aprile 2023 – Dopo tre anni è arrivata l’assoluzione. La denuncia per sostituzione di persona per il 38enne Paolo Giunchi, autore di una pagina satirica su Enzo Lattuca, all’epoca dei fatti candidato a sindaco, è arrivata al capolinea, almeno in primo grado. L’autore di quella pagina satirica su Facebook che creò tanto scompiglio in città è stato assolto dal giudice Nicolò Marcello dall’accusa di sostituzione di persona, mentre il pubblico ministero aveva chiesto un mese di reclusione. Qualcuno ricorderà il profilo falso in questione anche se ha avuto una vita brevissima ed è poi stato oscurato definitivamente.

Un’immagine del sindaco Enzo Lattuca ritoccata nel sorriso e negli occhi, un nome cambiato (ma di poco) a ‘REnzo Lattuca’ ed ecco pronta la pagina satirica. L’imputato non ha mai nascosto la verità. "Sì – ha detto in aula Paolo Giunchi, che nel 2020 è diventato collaboratore di una consigliera regionale di Forza Italia – quella pagina l’ho creata io per ridere in campagna elettorale nel 2019. Era una pagina satirica come ne esistono tante, e pensavo sarebbe stata divertente. Se penso alla parodia del comico Maurizio Crozza, non ci vedo niente di diverso. Il profilo si chiamava ‘REnzo’, e i post parlavano spesso di ‘sudditi’, mi sembrava abbastanza palese che si trattasse di satira politica e assai improbabile che qualcuno potesse confondersi".

Non l’ha trovata altrettanto divertente il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che vedendo la sua foto ‘ritoccata’ ha ritenuto che quel profilo inducesse palesemente in errore un ’utente medio’ dei social e ha denunciato l’accaduto, chiedendo il sequestro preventivo della pagina Facebook, che dopo pochi mesi fu chiusa. Ma, in quel breve tempo di vita, la pagina satirica non mancò di indurre qualche utente dei social in errore.

Ieri è stato sentito in aula il consulente della difesa che ha sostenuto che "la pagina creata era differente da quella del sindaco ed era evidentemente satirica". Era la primavera del 2019 quando apparve il profilo. Lattuca attese un mese prima di decidere come agire. La perizia di un tecnico informatico a cui ricorse il suo staff, dichiarò che la pagina induceva palesemente al travisamento, fuorviava e si configurava pertanto l’ipotesi di reato di sostituzione di persona. Alla denuncia seguì un decreto penale di condanna a 15 giorni di reclusione o, in alternativa, a 3.375 euro di pena pecuniaria. Ma l’avvocato Marco Lisei fece opposizione e iniziò il processo.

"Siamo felici dell’assoluzione – ha detto l’avvocato Marco Lisei – anche se il mio cliente ha patito per tre anni e la questione si sarebbe potuta risolvere diversamente". "Per me la vicenda si è chiusa con la campagna elettorale – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca – tanto che ho scelto di non costituirmi parte civile nel processo che si è svolto per un reato procedibile d’ufficio. Circa due mesi prima delle elezioni avevo presentato denuncia verso ignoti a fronte della confusione che si stava generando tra il mio profilo ufficiale e quello segnalato. I profili satirici esistono per personaggi già ’arrivati’, tanto che mi chiamavano delle persone ’confuse’ e indotte in errore e mi chiedevano cosa stessi facendo in campagna elettorale".