’Pagine in rete’ alla Biblioteca di Cesenatico

La Biblioteca Comunale di Cesenatico ospita la rassegna "Pagine in rete", un ciclo di quattro incontri di formazione, comunicazione ed aggiornamento, organizzati nell’ambito del Patto per la lettura, con la partecipazione di professionisti che desiderano condividere interessanti esperienze e contenuti con la cittadinanza. L’obiettivo è esplorare tendenze, linguaggi, autori e strumenti, nella letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza. Tutti gli incontri si terranno alle 16.30 nella biblioteca affacciata sul porto canale, sono a partecipazione gratuita ed è gradita la prenotazione. Si inizierà lunedì 20 ottobre con "La lettura felice" per i più piccini, un appuntamento per adulti che vivono e operano con l’infanzia, assieme alla scrittrice Elisa Mazzoli, una delle maggiori esperte a livello nazionale. Il 27 ottobre il tema sarà "Il libro lo scelgo io!", proposte di lettura per bambini e ragazzi, dai 7 ai 13 anni, con Rossella Mancinelli della Libreria Cartamarea, per un incontro interessante anche per docenti ed educatori. Il 17 novembre sarà la volta di "Libri e strumenti per bambini con bisogni educativi speciali", con la dottoressa Francesca Giunchi dell’Ausl Romagna. Lunedì 24 novembre la rassegna si chiuderà sul tema "Le basi del fumetto - Il manga, tutto quello che non avete mai osato chiedere", in compagnia di Valeria Fantini, Studio Scioglilingue, Francesco Ramilli e Associazione Barbablù.