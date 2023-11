Pagno, grazie a don Daniele Bosi uscirà un libro sulla sua storia

Grazie all’impegno e all’ingegno di don Daniele Bosi la piccola frazione sarsinate di Pagno (foto) avrà un libro, con le pagine tutte dedicate a quel piccolo borgo. Dice don Bosi, parroco di Villachiaviche di Cesena, dinamico sacerdote che collabora spesso con altre parrocchie anche della Valle del Savio: "A settembre, durante la festa della Madonna a Pagno le Case, è stata comunicata alla numerosa folla composta da ex abitanti, visto che oggi nella zona di Pagno alta vi sono solo due famiglie per un totale di 4 persone, l’intenzione di pubblicare, per la prima volta, un libro che riguardasse la frazione di Pagno. Quel giorno è stato chiesto alla gente collaborazione nel fornire testimonianze sulla vita di Pagno. Si è subito messo in moto un gran fermento. Sono già arrivate tante fotografie. Devo ringraziare Elsa Cangini, assessora del Comune di Sarsina, che è diventata un po’ il riferimento per la raccolta del materiale nella zona di Sarsina"

Prosegue don Bosi: "Questo materiale va a sommarsi alla base già esistente. Infatti, vi sono già diverse foto sulla frazione, scattate negli anni ‘30 e ‘40 dal prete-fotografo don Pietro Ravaioli, parroco di Taibo ma nato a Pagno. Il materiale più corposo, scritti e foto, è quello che ha lasciato l’ultimo parroco residente, don Paolo Raggi, che ho recuperato ad Arezzo dalla nipote Anna. Un patrimonio importantissimo per la realizzazione del libro. Poi si aggiunge il materiale dell’archivio diocesano, e foto di Pinetto Giorgi, ora defunto".

La spesa per la realizzazione del libro sarà sostenuta totalmente dall’ex parrocchiano Giorgio Cangini, mentre don Bosi, nel tempo libero dal ministero parrocchiale, si occuperà della composizione e del volume. Per chi avesse materiale contattare don Bosi, parrocchia Villachiaviche-Cesena (335-8369760).

gi. mo.