Palaippo, una gestione per due società

Due società e un campo da basket. Quello del PalaIppo, la palestra che alla mattina è frequentata dagli studenti della scuola media di viale della Resistenza e al pomeriggio diventa il principale punto di riferimento della pallacanestro cittadina. La struttura è di proprietà del Comune, che ha indetto un bando per assegnarne la nuova gestione, della durata di sette anni. La procedura è stata divisa in due fasi: la prima era legata alle manifestazioni di interesse e a questa hanno risposto due realtà, la ‘Cesena Basket 2005’, storico gestore dell’impianto e la ‘Livio Neri’, che ha recentemente collocato il suo quartier generale negli spazi di Cesena Fiera, dove sono stati ricavati una serie di campi da basket e che ora punta a rilanciare. Le due realtà nella seconda fase del bando sono state invitate a compilare un documento nel quale indicare intenti e progetti in relazione allo spazio in questione. Il termine ultimo per la presentazione scade oggi, che è domenica, il che significa che nei fatti la finestra si chiuderà definitivamente domani. A quel punto gli uffici di Palazzo Albornoz esamineranno le pratiche e nell’arco di una decina di giorni verrà comunicato il nome del vincitore. A Cesena gravitano tre società sportive che praticano la pallacanestro (l’altra è la Nuova Virtus, focalizzata sul versante femminile e la cui prima squadra, che milita in serie B, gioca abitualmente le sue partite interne proprio al PalaIppo). Nell’attesa del responso del Comune, resta da pensare al futuro della palla a spicchi cesenate. Dallo stesso assessorato allo sport sono più volte arrivati suggerimenti relativi a progetti di collaborazione pensati nell’ottica di far crescere questa disciplina e il suo impatto in città. Sarebbe probabilmente la soluzione migliore, nell’interesse di tutti, a partire dagli appassionati. Il quadro attuale però lascia pensare ad altro.

Luca Ravaglia