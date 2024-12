Palatombolone, che successo. E ora il Capodanno in famiglia

Grande successo, oltre ogni previsione, a Savignano, per il nuovissimo Palatombolone. L’imponente tensostruttura di quasi 1000 metri quadrati, riscaldata, è un progetto dell’associazione Rubicone Eventi. Nel nuovo Palatombolone sono impegnati in prima linea ragazzi di tutto il territorio: Matteo D’Elia, presidente dell’associazione, Andrea Astolfi, Nicola Carlini e Luca Pazzini. A coordinare il team di lavoro Mattia Guidi, già co-organizzatore di Piadiniamo.

Dice il presidente Matteo D’Elia: "Siamo orgogliosi per questo successo straordinario per un evento a cui almeno tre generazioni legano splendidi ricordi del periodo delle festività. Abbiamo voluto far ritrovare l’atmosfera del divertimento, valorizzando con un tocco di modernità una creatura nota su tutto il territorio romagnolo. Sono già stati con noi i gruppi musicali Revolution Band, NordSudOvestEst tributo 883, Moka Club e il grande attore e comico Massimo Boldi. A gennaio arriveranno i Caiman e gli Hoop Band tributo ai Pooh. La grande conferma sarà il ’Capodanno in famiglia’ con cenone, Roxy Bar Live Band tributo a Vasco e dj set dello storico gruppo dance Datura. Poi gli spettacoli per i più piccoli, serate amarcord con Sgabanaza". Ingresso gratuito.