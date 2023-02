Palazzaccio, al via gli interventi di messa in sicurezza

È entrato nella sua fase più importante l’intervento di messa in sicurezza del Palazzaccio, nel quartiere Fiorenzuola, con il ’consolidamento’ integrale delle quattro pareti. "Ad oggi – commenta l’assessore Christian Castorri – l’edificio presenta gravi dissesti strutturali che rischiano di comprometterne la stabilità. L’intervento, in fase di ultimazione, consiste nella ricompattazione temporanea dell’apparecchio murario e dunque in una cinturazione completa. Con questo intervento assicureremo l’intera area scongiurando il rischio di crollo delle pareti".

I lavori eseguiti nel corso di queste settimane sono stati programmati d’intesa con il Corpo dei Vigili del Fuoco e rientrano nell’investimento di 255 mila euro, approvato dalla Giunta a dicembre, per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali. Prima dell’avvio degli interventi, sono state effettuate indagini e sopralluoghi per verificare lo stato dell’edificio, ad oggi di notevole degrado: il solaio è crollato causando il cedimento di parti della copertura al piano primo.