Palazzetto, futuro in banca. Bcc Romagnolo in campo

Da Carisport a Pala Bcc Romagnolo: si profila un nuovo nome per il luogo simbolo dello sport indoor cittadino. Nel 1985 in zona Ippodromo aprì i battenti il palazzetto che per decenni ha calamitato le emozioni di generazioni di cesenati tra sport (l’Ahena tanto per citare un esempio lì vinse lo scudetto del basket femminile e disputò le gare interne della Coppa Campioni) e grandi eventi ( su quel parquet hanno suonato, tra i tantissimi altri, anche i Foo Fighters). Una fetta di storia della città è stata scritta tra quelle mura.

Dopo l’alluvione del 2023 che aveva causato ingenti danni e dopo gli importanti lavori di restyling che all’inizio di quest’anno hanno ridonato alla città un luogo ampiamente rinnovato (e migliorato), è arrivato il momento di un passo ulteriore: il cambio del nome. Ancora non c’è l’ufficialità, ma l’accordo è in pratica a un passo dall’essere ratificato, prima di tutto grazie al fatto che a rendere possibile l’operazione è quanto scritto sul contratto di gestione della struttura redatto dall’amministrazione comunale: il vincitore del bando, della durata di cinque anni (che nel caso specifico è il Volley Club Cesena) ha facoltà di modificare il nome dell’impianto nell’ottica di un piano di sponsorizzazione. Compito del Comune è fondamentalmente quello di vigilare sul fatto che non vengano scelti appellativi o brand non consoni al luogo. Una procedura dunque molto simile a ciò che è accaduto al ‘Dino Manuzzi’, impianto al quale da anni è stato aggiunto il titolo di ‘Orogel Stadium’.

Restando al Carisport, il cui nome derivò dall’importante ruolo svolto dalla Cassa di Risparmio di Cesena nella realizzazione della struttura, si profila l’avvicendamento con un’altra banca: il nuovo nome dovrebbe essere in effetti ‘Pala Bcc Romagnolo’. Dalle parti in causa non trapelano commenti, ma resta il fatto che l’operazione potrebbe portare un valore aggiunto al territorio e in particolare alla diffusione della pratica sportiva: l’importo della sponsorizzazione verrebbe infatti devoluto a favore dello sviluppo delle attività interne alla struttura, a partire da quelle legate al settore giovanile.

Luca Ravaglia