Palazzo ex Zani, destino incerto. La ristrutturazione non decolla

Giordani

Non ha ancora un futuro, a due anni dal passaggio di proprietà tra la famiglia Zani e l’imprenditore longianese Maurizio Bertozzi, il complesso tra viale Carducci, via Braschi e contrada Albertini. Eppure quel grande quadrilatero di oltre un migliaio di metri quadrati con una corte interna segreta e affascinante, rappresenta uno dei luoghi di maggior pregio del centro storico non ancora restaurati. Convento delle Suore Convertite fino alla metà del ‘700 ha una lunga storia residenziale e produttiva. Ognuno dei tre lati scoperti rimanda ad un’immagine originale che pare non avere nulla a che fare con l’insieme. E’ così per la parte allineata sull’ultimo tratto delle mura di viale Carducci , appena un piano rialzato sulle mura; assai diversa è la parte di via Braschi (anticamente solo uno stradello a separare il convento delle Convretite da quello del S.Biagio) su cui si apre il cancello che consente di sbirciare nella corte interna; un semplice palazzo a tre piani è, infine, la facciata su contrada Albertini.

Sul complesso c’è un progetto dell’architetto Sanzio Castagnoli, autore di molti importanti interventi in centro storico, ma la ristrutturazione non procede così come non pare di ravvisare alcun altro intervento di consolidamento benché dall’alto del condominio di viale Carducci, sul lato opposto al complesso, l’occhio può indagare visibili cedimenti che lasciano entrare la pioggia. Destino curioso, che si associa a quello di altre importanti acquisizioni di Maurizio Bertozzi, precedentemente titolare della Isoltema, azienda di successo nel settore degl’impermeabilizzanti, ceduta qualche anno fa. Alla stessa sorte pare consegnato un altro pezzo di grande valore, l’ex caserma dei carabinieri (ex convento dei Filippini) a fianco del teatro Bonci da diverso tempo nel pacchetto di Bertozzi, che possiede anche lo spazio in piazza della Libertà dove si è insediata la catena Carrefour e l’ex torre dell’acquedotto di Longiano acquisita nel 2012 per farne abitazioni civili. A questi si aggiunge un palazzo non lontano dal semaforo di via Chiaramonti, l’unico perfettamente ristrutturato, che ha messo in vendita da tempo gli appartamenti che ne sono stati ricavati.

Sul palazzo ex Zani, secondo il progetto di Castagnoli, dovrebbero essere ricavati 8 appartamenti più qualche spazio di terziario al piano terra. "Ma - commenta Castagnoli - la mancanza di parcheggi e la ztl consigliano di limitare al massimo tale destinazione. Di contro la richiesta di appartamenti a Cesena, e in centro storico, è molto alta". Ma sta per scadere il permesso di ristrutturare e l’attuale proprietario non sembra intenzionato a dare corso alla richiesta. Con qualche dispiacere da parte degli eredi Zani che vedono un palazzo dei tanti ricordi di famiglia tutt’altro che valorizzato. Fino al Duemila lo stabile, che ha anche alcune stanze affrescate ed è stato sede di un mobilificio e di una vetreria al piano terra, è stato regolarmente abitato. Quella di ebanisteria era l’attività dei fratelli Zani, che successivamente ebbero anche una ferramenta. Aldo Zani, deceduto ultranovantenne, (che ebbe anche un fratello direttore d’orchestra) è stato anche un famoso liutaio, tant’è che ha lasciato agli eredi un patrimonio di viole, violini e violoncelli tutt’ora in progressiva vendita.