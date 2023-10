Palazzo Guerrini Bratti. Quarta asta a vuoto, 1,4 milioni sono troppi

Continua l’infelice vicenda di Palazzo Guerrini Bratti, eredità del conte Leonfrancesco, pignorato e soggetto a vendita forzata a seguito della richiesta di risarcimento da parte dei due imprenditori cesenati, Biguzzi e Gollinucci, che lo avevano acquistato dal vecchio conte (vendita poi impugnata dai nipoti Orso Maria e Ilaria Guerrini Bratti). E’ andata deserta anche la quarta asta che ha proposto l’acquisto al prezzo base di 1.444.500 euro (offerta minima 1.083.375). Avrebbe potuto aggiudicarselo chi avesse avanzato l’offerta più alta tra quelle due cifre, anche solo 5 mila euro in più rispetto all’offerta minima. Se il giudice deciderà di procedere alla quinta vendita senza incanto per via telematica asincrona il prezzo scenderà ancora del 25 per cento - la prima vendita, febbraio di quest’anno, è stata proposta a 2 milioni e 568 mila euro (base d’asta 1.925.000 euro con rialzi minimi di 5 mila euro) - e il prezzo potrebbe presentarsi finalmente interessante, ossia poco più di 800 mila euro, un terzo del prezzo iniziale, al netto delle spese di ristrutturazione e con l’inevitabile sorveglianza della soprintendenza che su un bene di tale preziosa antichità non chiuderà di certo un occhio. A questo si aggiungeranno le spese di manutenzione, riscaldamento e illuminazione, di un grande palazzo nobiliare che in passato ha potuto contare su ben altre risorse.

Costruito tra il 1792 e il 1796 ha tra i suoi pezzi forti una magnifica galleria progettata da Leandro Marconi ed un arioso scalone che ospita "la più antica statua italiana della libertà", come sostiene carte alla mano lo stesso Orso Maria Guerrini. Gli ampi spazi tra via Chiaramonti e via Mura Federico Comandini, circa 1200 metri quadri su quattro piani, più terrazzi e ambiti esterni, risultano divisi in quattro diverse unità abitative, ma è in vendita come lotto unico. Ha soffitti in legno a cassettoni con decorazioni e pitture ed è certificato come in buone condizioni benché gli affreschi sulla facciata, che sono stati l’orgoglio del conte Leonfrancesco che amava visceralmente la sua antica magione, abbiano necessità di un intervento urgente poiché hanno perso la loro nitidezza originaria. Anche l’attore Orso Maria Guerrini ha più volte manifestato il suo attaccamento al palazzo ma, di fatto, la sua vita si svolge a Roma, così come quella della sorella Ilaria è a Firenze. Sul palazzo resta l’ombra della vicenda che ha visto contrapposti i nipoti del vecchio conte e i due imprenditori che lo avevano acquistato. I due nipoti del vecchio conte impugnarono quella vendita accusando gli acquirenti di circonvenzione d’incapace ai danni dello zio. Il successivo processo diede loro ragione ma i soldi pagati per quella cessione, stipulata peraltro davanti al notaio, non tornarono mai nelle tasche di chi aveva comprato dal conte Leon Francesco. Volatilizzati, o finiti in tasca a qualcun altro coinvolto nella vicenda, secondo Orso Maria Guerrini che si è sempre detto non disposto a pagare quei soldi. Ma i due imprenditori cesenati li rivogliono indietro.