Per consentire i lavori di riparazione al sistema anti-volatili sulla facciata di Palazzo Guidi, scattano modifiche alla viabilità tra domani e venerdì. "Si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione per i posti auto fronte civico 1 per tutto il tratto del porticato. Dalle 08 del 9 febbraio alle 14 del 10 febbraio, sia temporaneamente istituito e come indicato dall’apposita segnaletica in loco il divieto di sosta con rimozione per 5 posti auto in corso Ubaldo Comandini lato Palazzo Guidi al civico 1. Il presente atto si intenderà operante in relazione all’effettiva presenza dell’occupazione che ne ha determinato l’emissione e sia resa nota mediante la predisposizione di idonea segnaletica di preavviso, prudenza, direzione, deviazione ed eventualmente di sbarramento, a cura del servizio segnaletica, in base alle prescrizioni del citato D.L.vo n. 285 del 30041992".