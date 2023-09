Palazzo Roverella, aggiudicati i lavori

I lavori di rigenerazione urbana del complesso monumentale Roverella saranno avviati in autunno e proseguiranno fino alla primavera del 2026. L’appalto dei lavori è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese fra Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, Cons.Coop. di Forlì e Ceir Società Consortile Cooperativa’ di Ravenna, per un importo pari a 11.249.739,79 di euro. Il progetto rappresenta un importante sforzo da parte dell’Amministrazione comunale per la rigenerazione del complesso monumentale Roverella, che si estende su oltre 6 mila metri quadrati.

"L’azione su Palazzo Roverella – commenta il sindaco Enzo Lattuca – si inserisce nel più ampio percorso di rigenerazione urbana avviato in diverse aree di Cesena. Si punta ad arrestare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione e la gestione degli spazi esistenti con l’introduzione di nuovi servizi che rispondono ai bisogni della comunità. Obiettivo dell’intervento è di sperimentare un modello innovativo di abitare, promuovendo l’inclusione sociale in città andando a renderlo un luogo aperto e attrattivo, e pienamente integrato nel sistema urbano del centro storico. Il progetto sarà illustrato dal 15 al 17 settembre".

All’interno del complesso, che storicamente ha ospitato una casa di riposo per anziani e poi una serie di servizi per immigrati e senza dimora, troveranno spazio servizi abitativi integrati, ristorativi, culturali, comunitari e socio-assistenziali e, spazi polifunzionali che coinvolgeranno soggetti esterni e attiveranno l’apertura alla città e l’integrazione. Venerdì 15 settembre alle 18, sarà il sindaco Lattuca ad inaugurare la tre giorni nei locali della Chiesa del Santo Spirito. Alle 19, è prevista la visita guidata agli spazi del complesso Roverella e alle 20 il momento conviviale nella corte grande con spettacolo di musica jazz a cura del Conservatorio ’Maderna’.