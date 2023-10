Palazzo Sozzi, incontro sull’attualità di don Milani

L’associazione ‘Benigno Zaccagnini’ celebra il centenario di don Lorenzo Milani, il ‘prete di Barbiana’, con un evento venerdì 13 ottobre alle 20,30 nella sala Sozzi del Palazzo del Ridotto (piazza Almerici). Il titolo è "Don Milani, un’attualità lunga cent’anni". Relatori saranno don Danilo Manduchi (vicario episcopale per l’economia della diocesi di Rimini) e Davide Ermini, già vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Ermini commenterà la ‘Lettera ai giudici’ di Milani, testo meno conosciuto della celebre ‘Lettera a una professoressa’ ma non per questo meno importante. Accusato di apologia e incitamento alla diserzione e alla disobbedienza civile (per aver difeso gli obiettori di coscienza), nel ’65 il sacerdote toscano scrisse una memoria difensiva che è un manifesto contro l’obbedienza cieca. "Don Lorenzo Milani non è un testimone del passato – commenta il presidente della Zaccagnini Damiano Zoffoli – bensì, come di recente ci ha ricordato il cardinale Matteo Zuppi, una spina nel fianco per tutti noi. Il suo pensiero ha ancora molto da dire ad un mondo che, pur molto cambiato rispetto agli anni ’60, è ancora ben lontano da quello per cui il prete di Barbiana lottava".

L’evento è realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, il Bcc Romagnolo, la Fondazione F.Or. e Orogel. Al termine della serata l’associazione raccoglierà le iscrizioni alla visita alla scuola di Barbiana (Firenze), dove don Milani sperimentò un’innovativa forma di educazione, in programma per domenica 5 novembre.