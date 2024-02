Palazzo Vendemini: "Mancano pochi mesi"

Proseguono celermente i lavori per la riqualificazione di Palazzo Vendemini, sede della Biblioteca Comunale a Savignano sul Rubicone, il cui termine è previso entro l’estate. L’ importo dei lavori è di 720mila euro, con finanziamento Pnrr di 600mila euro. L’ impresa che li sta realizzando è Innovatech di Roma. Il Palazzo Vendemini sorge nel centro storico di Savignano sul Rubicone a breve distanza dal ponte romano, lungo l’antica via Emilia, e occupa per intero un piccolo isolato per una superficie complessiva vicina ai 300 metri quadri.

Agli inizi del secolo scorso ne venne in possesso Gino Vendemini, figura di rilievo sotto il profilo politico e culturale. Lui lasciò in eredità il Palazzo all’antica e gloriosa Accademia dei Filopatridi. In tempi successivi, l’Amministrazione ha ravvisato l’opportunità e la necessità di riappropriarsi di quei locali per esigenze dei pubblici servizi. Nel frattempo sviluppava un interessante programma di recupero del patrimonio del centro storico in un piano di infrastrutture da dedicare alla cultura che comprende anche il Monte di Pietà e la chiesa di San Benedetto. La biblioteca Comunale fa parte della rete bibliotecaria del polo telematico romagnolo, che raccoglie, su supporto informatico, i cataloghi delle biblioteche collegate, con i servizi e i vantaggi connessi per l’utenza locale e remota.

Nel 2006 è stata inaugurata un’ulteriore struttura bibliotecaria all’interno del ristrutturato cinquecentesco Monte di Pietà dove nei 150 metri quadri ha trovato collocazione la Biblioteca dei Ragazzi. "L’ intervento ha una doppia finalità – dice Stefania Morara, assessore ai lavori pubblici –. Da una parte incrementare i requisiti di efficientamento, sicurezza e accessibilità complessivi del palazzo, e dall’altra quella di concentrare i servizi valorizzando gli spazi esistenti e lasciando la maggiore libertà e flessibilità possibile a ogni presente e futura possibilità aggregativa".

"Si tratta di un’operazione di riordino – prosegue – in cui devono collimare equilibrio tra conservazione ed esigenze d’uso funzionali. Sviluppando i servizi delle due biblioteche in un unico luogo a Palazzo Vendemini, presso il Monte di Pietà potranno essere ricollocate le attività e gli archivi legati alla fotografia, intimamente connessi con l’esperienza del Si Fest, andando a valorizzare anche le raccolte acquisite in questi anni, sul cui progetto sono stati ottenuti ulteriori 100mila euro di finanziamenti per la digitalizzazione dell’archivio fotografico".

