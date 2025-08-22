Palco di stelle per il Ju Ju Memorial. Serata evento per Giulio Capiozzo

Cesenatico ospita la 23esima edizione del Ju Ju Memorial, la serata evento dedicata all’indimenticato batterista Giulio Capiozzo prematuramente scomparso nell’agosto del 2000. L’appuntamento è domani sera in piazza Spose dei Marinai, sul molo di Ponente, dove a partire dalle 21 si esibiranno artisti di fama internazionale provenienti da Stati Uniti, Europa e Africa. In cabina di regia c’è Chicco Capiozzo, figlio di Giulio ed erede artistico, essendo anch’egli un apprezzato batterista. Il programma della serata vedrà alternarsi sul palco dei musicisti che hanno condiviso momenti di vita, umana e artistica con Capiozzo. Si ricorderà il grande batterista co-fondatore degli Area, il gruppo che ha contribuito negli anni Settanta a scrivere pagine importanti e soprattutto originali della musica moderna. Nella cornice di uno degli scorsi più belli dell’Adriatico, con lo sfondo del mare e dei capanni da pesca, sul palco si alterneranno diverse formazioni, a partire dal quintetto formato da Antonio Faraò al pianoforte, la cantante Roberta Gentile, Federico Malaman al basso, Luca Pasqua alla chitarra e Chicco Capiozzo alla batteria. Si parte dunque subito con artisti che hanno suonato nelle maggiori piazze, protagonisti in trasmissioni televisive e volti noti della scena musicale contemporanea. A seguire si esibirà il quartetto capeggiato dall’inossidabile Ares Tavolazzi, un bassista di alto profilo sulla cresta dell’onda da oltre cinquant’anni e grande amico di Giulio Capiozzo; con lui suoneranno Stefano Cocco Cantini al sax e al clarinetto, Alfonso Santimone al piano e Chicco Capiozzo alla batteria. Da non perdere "The Jazz Funkers", con la formazione formata da Giulio Campagnolo all’Organo Hammond, Piero Bittolo Bon al sax, Andrea Pimazzoni al sax tenore, Federico Pierantoni al trombone e Adam Pache alla batteria. Lo spettacolo proseguirà con il quartetto formato dal musicista e cantante Stevie Biondi, Mecco Guidi all’organo, Daniele Santimone alla chitarra (da giovanissimo ha suonato proprio con Giulio Capiozzo), e Chicco Capiozzo alla batteria. A queste formazioni potranno aggiungersi altri ospiti, in una serata molto attesa che sarà presentata da Alberto Antolini. Capiozzo, coadiuvato dalla sorella Aisha, dalla famiglia Capiozzo, col patrocinio ed il contributo del comune di Cesenatico. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Info allo 0547 79274. In caso di avverse condizioni meteo lo spettacolo si terrà al teatro comunale di Cesenatico.

Giacomo Mascellani