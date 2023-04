Pale eoliche, il Comune invia le osservazioni

di Giacomo Mascellani

In riviera uno degli argomenti più discussi riguarda i tre progetti di parchi eolici off-shore per una potenza complessiva di 930 MW, che sono il progetto di Rimini di EnergiaWind2020 e i progetti ’Romagna 1’ e ’Romagna 2’ di Agnes a Ravenna. Nelle acque prospicienti la provincia di Ravenna ed in parte anche nell’area di Cesenatico, sono previste 70 pale e un impianto fotovoltaico galleggiante, mentre a Rimini sono previste 54 pale. Complessivamente è una grande opportunità, perchè si garantirebbe energia per circa 1,2 milioni di famiglie, con la Romagna che diventerebbe il primo territorio green, con importanti effetti positivi sull’ambiente e anche sull’immagine del territorio, con ricadute anche sul turismo.

I pescatori sono la categoria più penalizzata, visto che stiamo parlando di una estensione di poco inferiore ai 400 chilometri quadrati di mare, dove l’attività dei marinai verrebbe limitata. Il Comune di Cesenatico ieri ha inviato le sue osservazioni in merito all’Hub energetico ’Agnes’. La posizione dell’Amministrazione è sì al progetto, perchè la transizione ecologica è una priorità, ma non devono essere penalizzata la pesca, con un’attenzione particolare allo strascico. Al porto sono di stanza 80 pescherecci che danno lavoro a più di 200 persone e creano un indotto vitale per l’economia, attraverso il commercio, la ristorazione e la cantieristica. Il Comune chiede di prevedere una distanza fra le pale da garantire la navigazione in sicurezza, anche in condizioni di mare in tempesta e lo svolgimento delle attività di pesca.

La proposta è di istituire corridoi navigabili e fruibili a pescherecci e barche da diporto. Viene inoltre richiesto che gli elettrodotti vengano interrati ad una profondità superiore ai due metri, per consentire le attività di pesca in traino in sicurezza e senza il rischio di arrecare danni agli impianti. L’Amministrazione pone anche la questione dell’interferenza dei campi elettromagnetici con radar delle imbarcazioni e la difficoltà a reperire la copertura assicurativa in caso di sinistri, per i quali la società realizzatrice del parco eolico dovrà dare coperture.

Il sindaco Matteo Gozzoli dice: "Abbiamo voluto toccare i punti più importanti sulle criticità che potrebbe riscontrare il mondo della pesca, perchè se vogliamo un futuro sostenibile, dobbiamo cercare soluzioni sostenibili per i lavoratori. Ci siamo confrontati con la Regione, con la società incaricata dell’installazione di Agnes e con i pescatori e crediamo che questa sia la sintesi ottima per rimanere in equilibrio tra necessità di guardare a domani e i bisogni del mondo di oggi".