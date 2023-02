Palestra, avvio al cantiere per i nuovi lavori

di Gilberto Mosconi

Finalmente è stato dato avvio al cantiere per i lavori di ristrutturazione, consolidamento antisismico e di riqualificazione generale, della palestra scolastica comunale di via del Savio a San Piero. Siamo al secondo tentativo della gara d’appalto e l’augurio dell’Amministrazione comunale, delle scuole, delle associazioni sportive e dell’intera comunità, è che questa volta i lavori alla palestra pubblica, dichiarata inagibile per criticità strutturali ormai da ben 13 anni, procedano speditamente e vengano conclusi nel giro di cinque-sei mesi.

Ricorda in proposito il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini: "E’ stata una storia tormentata quella della palestra scolastica, l’unica del Comune, chiusa dal 2010. Nel 2018 venne espletata una gara d’appalto, che fu vinta da una ditta che non eseguì quasi nulla delle opere che erano state previste e con la quale abbiamo due cause giudiziarie. Ora potrebbe esserci la svolta, in quanto questa settimana ha preso avvio il cantiere di riqualificazione, di messa in sicurezza e miglioramento della struttura sportiva, dopo l’espletamento di una seconda gara di appalto. La ditta che si è aggiudicata la gara d’appalto e che svolgerà i lavori - prosegue Baccini - è la Cear di Ravenna (Consorzio Edili Artigiani Ravenna). Questa volta è un’azienda del nostro territorio, rinomata per serietà e competenza, e pertanto ci auguriamo che possa dedicarsi a questo nostro importante progetto con concretezza, perizia, celerità. I lavori saranno supervisionati dall’ingegner Alberto Mastroianni, che è anche il progettista architettonico, che coadiuverà il responsabile del Settore lavori pubblici del Comune, l’architetto Stefano Bottari. Gli altri progettisti, che hanno collaborato all’elaborazione del progetto sono l’ingegner Carlo Corzani che ha curato le opere strutturali e l’ingegner Flavio Godoli che ha curato le opere impiantistiche".

Sottolinea altresì Baccini: "Insieme ai progettisti abbiamo incontrato l’azienda, con la quale abbiamo condiviso l’obiettivo di disporre della nuova palestra in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico a settembre di quest’anno, che è traguardo sicuramente sfidante e probante ma allo stesso tempo è nelle possibilità e nell’esperienza dell’azienda esecutrice. Il termine di esecuzione dei lavori è infatti di 150 giorni naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che è avvenuta il 6 febbraio scorso. Purtroppo le nevicate dei giorni scorsi hanno costretto ad una immediata sospensione del cantiere, che riprenderà appena possibile".