Palestra della scuola Arfelli, in arrivo altri 168mila euro

Il Comune di Cesenatico ha ottenuto 168mila euro dai fondi Pnrr, che saranno utilizzati nel progetto per l’adeguamento sismico della palestra della scuola media Dante Arfelli. Salgono così a 6 milioni e 200mila euro i finanziamenti arrivati tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che hanno consentito di investire 8 milioni in opere pubbliche importanti per la città.

Entrando nel dettaglio, il Pnrr ha portato 800mila euro per il ponte di viale Roma, 300mila per il ponte ciclo pedonale di via Ferrara, 600mila per la scuola elementare di Sala, fondi per la scuola di via Saffi con un investimento complessivo di 1,3 milioni e 910mila euro per la nuova Stazione di Posta, mentre per la pubblica illuminazione sono stati intercettati 260mila euro.

Ricordiamo che complessivamente per il nuovo asilo nido in via Leone saranno spesi 330mila euro e per la scuola media 1,1 milioni.

Il sindaco Matteo Gozzoli evidenzia in questi finanziamenti ottenuti l’importanza del gioco di squadra: "Tutta la macchina comunale sta lavorando in maniera proficua per sfruttare al meglio le risorse del Pnrr. Ottenere i finanziamenti richiede le operazioni di studio, di candidatura e poi ci sono tempistiche molto strette da rispettare. Abbiamo ottenuto complessivamente oltre 6 milioni di euro che, implementati dalle risorse comunali, ci hanno con hanno generato 8 milioni di ricaduta per il nostro territorio, intervenendo su ambiti strategici come l’edilizia scolastica, i ponti e la pubblica illuminazione".

g.m.