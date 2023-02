Palestra dell’Itt, partono i lavori per la messa in sicurezza

Palestra dell’Itt Pascal, è stato aggiudicato l’appalto. Riguarda i lavori di adeguamento sismico

Avviata la gara a novembre, in questi giorni è stato aggiudicato l’appalto alla ditta Costruzioni Sirio. I lavori verranno eseguiti attingendo al finanziamento Pnrr di un milione e 178mila euro che fa capo alle risorse Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.

L’inizio dei lavori è previsto per aprile, con durata dell’apertura del cantiere pari a 250 giorni e fine lavori prevista per gennaio 2024. Il progetto prevede l’intervento di adeguamento sismico della palestra da realizzare attraverso l’inserimento di nuove strutture sismo resistenti costituite da pilastri in cemento armato collegati in sommità da reticolari in acciaio. Si tratta quindi prevalentemente di interventi strutturali e ripristino delle finiture.

"L’obiettivo dell’intervento – dichiara il presidente della provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca – è quello di mettere in sicurezza la palestra del Pascal e restituirne l’utilizzo alla scuola, dopo diversi anni. Dal 2023 il polo scolastico superiore adiacente a via Plauto sarà investito di importanti lavori: oltre alla Palestra del Pascal, partiranno i lavori di manutenzione dell’intero tetto dell’istituto tecnico economico Serra e dell’istituto tecnico per Geometri Da Vinci con opere per un valore di un milione di euro, ed è previsto il miglioramento sismico dell’intero Itt Pascal". "Per l’intervento sul Pascal – prosegue il presidente della Provincia Lattuca – è stato destinato un importo di cinque milioni di euro per cui partirà entro il mese in corso la procedura di gara per potere realizzare l’intervento. La Provincia, a conti fatti, investirà più di sette milioni di euro sulle scuole di quell’area per rendere gli edifici più sicuri. La messa in sicurezza degli edifici scolastici è per l’ente provinciale, come abbiamo più volte dichiarato, una priorità assoluta".

"Va anche precisato – conclude il presidente Lattuca – che questi Interventi, ribadisco doverosi e necessari, sono possibili grazie all’intercettazione dei fondi del Pnrr. La gestione dei cantieri è e verrà sempre concordata con i dirigenti scolastici per assicurare che i lavori siano compatibili con il regolare svolgimento della didattica e della vita scolastica".