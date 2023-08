"Palestra? Si può usare il pallone del tennis"

Dai vertici del potere ai comuni cittadini. Il ritrovamento archeologico di Sarsina coinvolge e appassiona. Per chiedere a gran voce che il capitolium emerso nel cuore della patria di Plauto non venga restituito alla terra, ma rimanga esempio visibile di una storia magnifica, si muove anche un comitato cittadino promosso dal veterinario David Satanassi.

Cosa volete ottenere con la raccolta delle firme?

"Che quel centro commerciale e quel palazzetto dello sport, che anche sulla carta sembra un silos dell’Oklahoma e non si lega per nulla al contesto, vengano costruiti altrove. Dovevano immaginarlo che nel centro di Sarsina lo scavo avrebbe rivelato altre ricchezze archeologiche. Già all’epoca della realizzazione del parcheggio erano emersi reperti importantissimi non abbastanza valorizzati con altri scavi e un camminamento archeologico. La giunta fu noncurante, facendosi poi anche corteggiare dal Conad per un punto vendita in centro storico. Un progetto peraltro pochissimo pubblicizzato. Lo hanno chiamato Palaplauto, io lo chiamerei Pelaplauto. Che se ne fa, peraltro, Sarsina, di un palazzetto, che ha una popolazione senescente?".

Il sindaco Cangini evidenzia che c’è necessità di una palestra per gli studenti.

"Possono utilizzare il pallone del circolo tennis. Fortuna che la Soprintendenza ha detto fermi tutti, altro che quattro sassi. La ricchezza di Sarsina sta nel passato. Ora vogliamo una politica partecipativa, chiediamo che i cittadini possano esprimersi. Poi si vedrà. Porteremo le firme alla Soprintendenza e al sindaco, che è già stato informato ed è d’accordo".

E’ d’accordo sulle firme contro il suo progetto?

"Sì, ha capito che è giusto coinvolgere la cittadinanza, visto che c’è un margine di incertezza. Un colpo alla botte e uno al cerchio".

Chi può firmare la petizione?

"Il mondo intero, è un bene di interesse universale. Abbiamo un banchetto itinerante e stiamo organizzandoci per la raccolta on line".

Da chi è composto il comitato?

"Siamo in cinque, ma altri se ne possono aggiungere. Lo spirito è lo stesso che ha animato il comitato che chiede la ripulitura del lago di Quarto. Se ci avessero dato retta l’alluvione di marzo non avrebbe fatto i danni che conosciamo, contiene 4 milioni e 600 mila metri cubi di acqua: avrebbe smorzato l’onda del Savio. Ci arriveremo".

Elide Giordani