Palestra, si ripristina la copertura

La Regione ha approvato il secondo stralcio del Piano straordinario per la difesa del suolo e il ripristino delle aree colpite dalle intense piogge di giugno 2024, con un investimento di 28 milioni di euro. Alla provincia di Forlì-Cesena sono destinati oltre 524 mila euro per la realizzazione di otto interventi. "Queste risorse rappresentano un segnale di impegno concreto verso i nostri Comuni", dichiara la consigliera regionale Francesca Lucchi. A Cesena sono in arrivo oltre 39 mila euro per il ripristino della copertura della palestra di ginnastica artistica e dell’area destinata all’accoglienza della popolazione".

A Sarsina si procederà a consolidare la banchina stradale della Strada provinciale 135 al km 2+500 (80mila euro). "Dal capoluogo ai piccoli comuni dell’Appennino – conclude Lucchi – ogni intervento è un tassello di un disegno più ampio: rafforzare la tenuta del nostro territorio, tutelare la popolazione e valorizzare l’efficacia della pianificazione regionale. Una Regione presente, concreta, capace di agire con rapidità e visione".