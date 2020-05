Cesena, 3 maggio 2020 - Una fase 2 gravida di incertezze per palestre, personal trainer e operatori del fitness: se, per altri settori, sono già definite le date della possibile riapertura, la ripartenza dei centri sportivi rimane ancora un’incognita. Tanti i nodi da sciogliere: dalla sanificazione degli ambienti all’obbligo di ingressi contingentati, dall’uso di mascherine e guanti durante l’attività motoria alla gestione delle lezioni di gruppo.

Ma gli operatori, pur scoraggiati, non si perdono d’animo e pensano alla ripartenza. Con una risorsa in più: gli allenamenti a distanza e l’home fitness, esplosi proprio durante la quarantena.

"Il coaching online si è rivelato un’arma a doppio taglio", ammette il personal trainer Martin Cucchi, di Cesenatico. "Da una parte, consente di farci conoscere anche da persone che non avrebbero mai potuto raggiungerci in altro modo, perché non avvezze all’ambiente delle palestre. Dall’altra, si corre il rischio di svilire la nostra professione, erogando dei contenuti gratuiti in un momento già assai delicato, per noi, dal punto di vista economico". Istruttori e collaboratori sportivi, infatti, hanno finora percepito soltanto il bonus mensile di 600 euro, previsto dal decreto legge Cura Italia. "Mi sforzo di cogliere il lato positivo di questa situazione", chiosa Cucchi, "più del 30% delle mie clienti mi ha chiesto di proseguire gli allenamenti a distanza anche in futuro: è una modalità più comoda, versatile e adatta a chi ha poco tempo o non ama frequentare le palestre".



Soddisfatto, malgrado tutto, anche il cesenate Emanuele Gollinucci, titolare della palestra Trifit e ideatore del Trifit Channel, il canale social con cui, durante il lockdown, lui e i suoi collaboratori hanno permesso a oltre 5.000 follower di allenarsi da casa, utilizzando come attrezzi le bottigliette di plastica o la mazza da scopa. "La poca chiarezza e le voci contrastanti che si rincorrono sicuramente non fanno bene al nostro settore", dichiara. "Ma una cosa è certa: non possiamo star fermi ad aspettare che le cose migliorino. Lo dobbiamo ai nostri clienti e lo devo, in quanto imprenditore, ai miei collaboratori: grazie al canale social, avviato all’indomani della chiusura delle palestre, nessuno dei miei ragazzi ha perso il lavoro".



Al lavoro anche la Wellness Foundation di Technogym, che martedì ha convocato in videoconferenza i professionisti del fitness del territorio, per promuovere un modello condiviso di riapertura che possa diventare punto di riferimento nazionale. È intervenuto anche il vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Cesena Christian Castorri, anticipando alcune azioni che l’amministrazione intende realizzare per la ripartenza in sicurezza dell’attività fisica: tra le altre, un bando per l’assegnazione gratuita di porzioni di parchi pubblici alle palestre, a supporto della ripresa delle attività all’interno dei centri. Wellness Foundation riconvocherà il tavolo entro due settimane, per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto.