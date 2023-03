Palestre scolastiche, arriva il bando

Bando per le palestre scolastiche concesse ad associazioni sportive e privati per gli allenamenti. Al fine di procedere all’assegnazione di questi spazi per il periodo che va dal 18 settembre prossimo al 2 giugno 2024, l’ufficio Sport comunale ha predisposto un bando a cui potranno rispondere tutti gli enti interessati presentando la documentazione richiesta e specificando le giornate e le fasce orarie necessarie allo svolgimento delle attività in programma. Per le giornate del sabato e della domenica si manterrà l’utilizzo per le partite di campionato o per lo svolgimento di manifestazioni sportive. L’avviso pubblico, con relativi modello di domanda e Schema di convenzione, saranno pubblicati e scaricabili dal sito internet del Comune di Cesena www.comune.cesena.fc.it alla sezione Bandi e Avvisi. Le domande dovranno essere presentate entro le 15 di martedì 25 aprile.