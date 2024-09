Pali e muro di cemento per la ’Mercato-Linaro’

È stato consegnato ieri il cantiere sulla strada provinciale 53 Mercato Linaro nel comune di Mercato Saraceno. L’ultimo degli interventi complessi messi in campo dalla Provincia di Forlì-Cesena e finanziato dall’ordinanza 13 della struttura commissariale per la ricostruzione. La strada, a seguito dell’alluvione dello scorso anno, è stata interessata da numerosi dissesti in più punti lungo tutto il suo sviluppo; in somma urgenza sono stati effettuati vari interventi di movimento terra per ripulire la carreggiata dal materiale depositato dalle frane, mettere in sicurezza i cigli stradali e dove necessario interdire le aree non accessibili. I lavori che verranno realizzati in 265 giorni dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna attraverso la ditta Ambrogetti S.R.L. di Verghereto, per un importo di 1.144.402 euro, prevedono 3 interventi di ripristino e mantenimento della sezione stradale a doppio senso di marcia nei tratti in cui i dissesti hanno compromesso la sezione stradale in particolare ai km 8+100 in località Ciola, 11+300 in posizione intermedia fra Ciola e Linaro, e al km 14+500 in località Linaro.

Il ripristino della sede stradale avverrà attraverso la realizzazione di opere strutturali in cemento armato di contenimento e sostegno con micropali per le frane di Ciola e Linaro, e di pali trivellati in cemento armato di grande diametro (100 cm), e da un muro di sostegno di 300 cm. per la frana al km 11+400. Il ripristino della carreggiata stradale prevede nuove barriere di sicurezza, un nuovo sistema di drenaggio superficiale delle acque meteoriche, la rimodellazione della cunetta in terreno naturale e la riprofilatura delle scarpate.