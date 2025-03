Pallanuoto, piccoli talenti crescono. Clinic Under 14 in riva al Savio

Domani, la piscina comunale di Cesena diventerà palcoscenico per un allenamento congiunto dedicato ai giovani atleti di Forlì, Cesenatico e Savignano. Dalle 15 alle 18, si terrà infatti una sessione di pallanuoto dedicata esclusivamente agli atleti Under 14 delle tre società romagnole che si daranno appuntamento in riva al Savio per confrontarsi tra loro, nell’ambito di un percorso di crescita a vantaggio di tutti. "L’evento – si legge nella nota diffusa dal club cesenaticense Rarinantes – rappresenta un’opportunità per i nostri giovani talenti di approfondire i fondamentali di questo sport, in un contesto di collaborazione e crescita comune. Il clinic di pallanuoto è uno strumento formativo essenziale, mirato a sviluppare specifiche abilità tecniche e tattiche. A differenza di un normale allenamento, un clinic si concentra su aspetti specifici del gioco, permettendo agli allenatori di fornire un’attenzione personalizzata ai ragazzi. Durante il pomeriggio di Cesena, i partecipanti saranno divisi in gruppi e potranno sperimentare diverse stazioni tecniche, lavorando su fondamentali come il tiro, il passaggio, la difesa e il posizionamento in acqua".

La giornata si svilupperà con la collaborazione e sotto lo sguardo attento di Lorenzo Gennari, giocatore professionista. "Uno degli obiettivi principali di questo clinic – continua la nota – sarà quello di trasmettere non solo competenze tecniche, ma anche valori fondamentali come il fair play, la collaborazione e l’importanza del lavoro di squadra. Attraverso questa esperienza, i giovani atleti avranno l’opportunità di apprendere esperienze. Sarà un momento di crescita non solo sportiva, ma anche personale, in cui gli atleti potranno stringere nuove amicizie e rafforzare il legame tra le diverse realtà sportive della zona".

L’appuntamento testimonia anche il ruolo della piscina comunale di Cesena, che sta affrontando un periodo di transizione verso la realizzazione del nuovo impianto, che sorgerà nei prossimi anni in corrispondenza dell’attuale area esterna. L’investimento, che ha un valore di quasi 12 milioni di euro, dovrà portare alla nascita di una struttura all’avanguardia, in grado di ospitare tre vasche. Non ci sarà in ogni caso quella da 50 metri, che verrà riproposta in futuro nella nuova area all’aperto alla quale si metterà mano dopo aver demolito l’attuale edificio. Edificio che in ogni caso nel frattempo resta pienamente funzionante, nell’ottica di offrire un servizio in continuità a favore dei cesenati e delle realtà sportive del territorio. L’evento di domani ne è una dimostrazione. Non l’unica, ovviamente, dal momento che in questi mesi, da quando è stata avviata la nuova gestione provvisoria sotto l’egida di Around Sport, sono state già svariate le iniziative organizzate all’interno della struttura.