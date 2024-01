Pamela Villoresi tra Cechov e il web ‘Seagull dreams’ in scena al Bonci

A 50 anni dalla sua prima interpretazione sul palco del Bonci del Gabbiano di Cechov, torna a Cesena, con "Seagull Dreams" (I sogni del gabbiano), la rivisitazione dello stesso dramma, Pamela Villoresi, grande signora delle scene. Lo spettacolo è programmato da domani a sabato per le 20.30, e domenica alle 16. E se Villoresi allora era una talentuosa 16enne che interpretava la parte di Nina, aspirante attrice, oggi è Arkàdina, matura artista concentrata sul ruolo di diva e madre sarcastica e anaffettiva. Adattamento, scene e regia sono di Irina Brook, Cavaliere delle Arti e delle Lettere per il Ministero della Cultura Francese e Legion d’Onore, figlia del regista Peter Brook e dell’attrice Natasha Parry e nipote del regista Gordon Parry. "Il mio gabbiano – spiega Brook- parla del nostro mestiere con tutto l’amore appassionato e la crudeltà disperata che può suscitare. I piani si moltiplicano e il vissuto dei personaggi e degli attori si confondono". Affianca Villoresi, Geoffrey Carey, volto storico delle regie di Brook. Lo spettacolo è una produzione del Teatro Biondo Palermo, di cui Villoresi è direttrice.

Pamela Villoresi, perché anteporre la parola Sogni, al titolo?

"Questo lavoro è stato preceduto da una lunga fase preparatoria durante la quale, in collaborazione con i licei di Palermo e la Facoltà di Psichiatria dell’università della stessa città, la regista e noi della compagnia abbiamo indagato il disagio giovanile, una tematica fortemente presente nel testo che analizza le aspirazioni dei giovani e la presenza degli adulti, concentrati su se stessi, quando non addirittura ingombranti e oppositivi". Per questo il testo è stato trasposto ai giorni d’oggi?

"Irina Brook cerca nuove forme che portino in scena la vita reale. La preparazione dello spettacolo è poi incappata nel lockdown e dunque la regista si è mantenuta in contatto con gli allievi e gli attori laureati della mia ‘Scuola di recitazione e professioni della scena’, del Biondo, attraverso Internet. Tutto questo si è tradotto in una restituzione attraverso la performance ‘The house of us’ rappresentato al museo Fondazione di Sant’Elia a Palermo".

Dunque, nel Cechov di oggi, entra il web.

"Entra la quotidianità con un collegamento online, con l’uso di Tik Tok, il meta teatro, il desiderio di proiettare la vocazione teatrale nel futuro, includendo le nuove tecnologie".

Il rapporto vita-teatro descritto da Irina Brook è funzionale a lei e agli attori in scena per una riflessione autobiografica?

"Certamente nella messa in scena ritroviamo tutti i sentimenti anche contrastanti della vita degli artisti, dalle aspirazioni alla carriera dei giovani, agli atteggiamenti di chi si è già affermato. Ovviamente, spero di non somigliare alla mia Arkàdina madre di Kostia, un aspirante scrittore che lei denigra e ne piange la morte, da lei stessa provocata, attraverso una teatrale Medea. Poi certo, sono madre nella vita e non dimentico le lagnanze dei miei figli sulle mie assenze".

Lei afferma, con questa rappresentazione, di non essersi più divertita tanto dai tempi di Strehler.

"Irina Brook mi ha messo davanti a linguaggi teatrali sperimentali che non avevo mai incontrato sulla scena, alla ricerca del gioco, della creatività: interloquisco con Trigorin online e insceno per conquistarlo una patetica seduzione attraverso uno striptease che in realtà mi diverte molto".