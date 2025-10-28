PanathlonAuto Memorial Agostini e Ghini. I vincitori della trentesima edizione

Passione, tradizione e successo: questi gli ingredienti della trentesima edizione del rally PanathlonAuto Memorial Beppe Agostini e Alberto Ghini disputata domenica con due prove di regolarità a Fiumana di Predappio e all’Sgr Società del Gas Rimini, poi al ristorante ‘Quarto Piano’ si sono tenuti pranzo e premiazioni. Il percorso è stato variato partendo da Fiumana di Predappio per ricordare Genunzio Silvagni, il campione di motociclismo (tanti successi poi anche nei rally) scomparso nell’agosto scorso e che del Panathlon Cesena era stato uno dei promotori. La comitiva gli ha anche reso omaggio al cimitero locale. Cinquanta gli equipaggi in gara, la manifestazione voluta dal Panathlon Cesena del patron Dionigio Dionigi è stata organizzata da Emanuela Ghini (presidente del Chc) con grande precisione. Tre le classifiche, quella riservata agli ‘Amici di Genunzio’ della Scuderia Le Fonti di Fiumana ha visto il successo (è stato anche il primo assoluto) di Giovanni Brighi su Fulvia Hf davanti a Franca Agnoletti e Marco Bentivogli. Tra i soci Panathlon per il terzo anno di fila si è imposto Paolo Gabellini su Audi, sul podio anche Giovanni Boschi e Sergio Ferrarini. Nella graduatoria riservata ai soci Chc al primo posto Martino Magnini a bordo di una Lotus che ha preceduto Gianluca Baldisserri e Roberto Tampieri. Una targa speciale è stata consegnata a Franco Severi che ha portato al traguardo (ottavo posto) una Flint del 1924 di sua proprietà, unico esemplare al mondo. Premiato anche il più giovane partecipante, facente parte di un equipaggio, Roberto Pascarella 17 anni. Il PanathlonAuto (presentati anche due nuovi soci, Marco Bazzocchi e Fabio Silvagni figlio di Genunzio) ha ribadito d’essere una manifestazione per auto d’epoca tra passione e capacità di rinnovarsi sorprendendo.