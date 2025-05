Pannolini lavabili per i nuovi nati, il servizio si allarga

Promossa nell’ottobre 2023 dal Comune di Cesena, dall’Unione dei Comuni Valle del Savio e dall’Ausl della Romagna, insieme al Centro per le famiglie e al Centro di aiuto alla vita, l’iniziativa antispreco e salvambiente ‘pannolini lavabili’ rivolta a tutti i nuovi nati nel territorio della Valle del Savio prosegue e si rafforza ulteriormente per dare una concreta risposta alle famiglie residenti sul territorio. A questo proposito, gli enti coinvolti hanno predisposto l’ampliamento e la modifica della convenzione che prevede, da parte dell’Ausl Romagna, la promozione dell’uso dei pannolini lavabili attraverso la formazione e l’informazione ai neogenitori e la distribuzione diretta dei kit di pannolini lavabili sia presso il reparto di Ostetricia dell’ospedale ‘Bufalini’ al momento della dimissione sia presso i punti vaccinali del territorio di competenza al fine di intercettare coloro che non abbiano accettato il kit alle dimissioni dall’ospedale. Grazie a un finanziamento Atersir di 65.646,00 euro (a fronte di un costo complessivo di 82.057,00 euro) ottenuto a febbraio 2023, Cesena, Comune capofila dell’Unione, ha dato avvio all’iniziativa che garantisce vantaggi alla salute, economici ed ambientali.

"Questo progetto di riduzione rifiuti – commentano gli assessori alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani e ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – si prefigge di limitare l’utilizzo di pannolini usa e getta mediante la proposta alle famiglie di prodotti lavabili e riutilizzabili ma anche di promuovere buone pratiche a maggiore sostenibilità ambientale. La convenzione oggi approvata si pone nella stessa direzione data all’iniziativa al momento del suo avvio ed amplia le occasioni di consegna dei kit in comodato d’uso gratuito alle famiglie. Ad oggi sono 175 quelli già consegnati al momento del vaccino".

Secondo quanto condiviso dunque l’Ausl Romagna svolgerà l’attività di distribuzione e consegna tramite UO di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale ‘M. Bufalini’ di Cesena e tramite UO Pediatria e Consultori Familiari. Per tutte le informazioni relative all’iniziativa: https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/pannolini-lavabili-ad-uso-gratuito-per-neonati-in-fase-di-vaccinazione/.