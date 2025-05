Paolo e Francesca fanno il pieno di premi

"Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità", l’ultima pubblicazione letteraria del romanziere e saggista cesenate Andrea Antonioli, ha ottenuto un altro importante risultato con il primo posto assoluto al concorso internazionale "Città di Grottammare" (AP), tra le manifestazioni letterarie più importanti d’Italia. La premiazione ha avuto luogo Palazzo Kursaal di Grottammare (AP), alla presenza della giuria, presieduta da Filippo La Porta, giornalista e critico letterario, che ha privilegiato l’opera di Antonioli tra quelle di oltre 700 prestigiosi autori.

Per Antonioli, uno degli autori tra i più premiati del panorama culturale italiano, si tratta dell’ennesimo riconoscimento per la sua prolifica attività letteraria, ottenuto con un’opera matura, giudicata affascinante nell’esposizione e coinvolgente per intensità emotiva, offrendo un quadro esauriente tra storia, letteratura, teatro e arte. Una ricerca che ha segnato una svolta per la storia degli innamorati più famosi al mondo.

I recentissimi studi inediti compiuti da Antonioli hanno infatti, portato a identificare – dopo 750 anni – la famiglia di Francesca per parte di madre che ha aperto a nuovi scenari riguardo il legame della stessa Francesca con Dante che appare molto più stretto di quel che fino a ora si è creduto, trovando riscontri sorprendenti non solo nel Canto V ma anche in altri Canti dell’Inferno e del Paradiso. Inoltre viene approfondita l’importanza storica della figura di Paolo, sono ridefiniti i rapporti fra Dante e le famiglie Malatesta e da Polenta, è precisato il movente della tragedia e sono meglio argomentati il luogo e il tempo in cui accadde.

La ricerca ha messo in luce il ruolo di Francesca, legato a tematiche cruciali attuali di genere, empowerment femminile, violenza sulla donna, condizioni imposte, matrimoni combinati e quella terribile categoria di delitti contro l’umanità che sono i femminicidi, in particolare, gli uxoricidi e i delitti d’onore.

Da questa eccellenza letteraria, lavorando alle componenti ontologiche del Canto V dell’Inferno, Antonioli ha ideato con il Centro Studi Olim Flaminia un progetto multidisciplinare tra storia, letteratura, arte, teatro, musica, cinema, avvalendosi della collaborazione di Enti e istituzioni nazionali e internazionali, con uno staff di decine di persone che hanno, con la realizzazione di un video storytelling, un cortometraggio teatrale, un cortometraggio musicale d’opera e sinfonia, una video-poesia, numerosi convegni e incontri cui partecipano studiosi ed esperti in merito a vari argomenti e ambiti socio-culturali, nonché sulle tematiche relative al gender e alla violenza di genere.

r.c.