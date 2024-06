Paolo Sensini: "Affossiamo Lattuca per liberare i cesenati. E aboliamo la Ztl"

Di lui è nota soprattutto l’immagine col megafono in piazza, icona dei 57 sabati (180 in tutta Italia) sotto le insegne del "No paura day", il movimento di opposizione all’obbligatorietà dei vaccini e alle limitazioni imposte nel periodo del Covid. Ma Paolo Sensini candidato al ruolo di sindaco per lista civica "Per la pace e il bene comune. Cesena viva e unita"- 54 anni, celibe, dialettica argomentata e passione civica - rivendica altro. Laureato in filosofia, specializzato in storia, docente e studioso di dinamiche geopolitiche e relazioni internazionali, scrittore e animatore di eventi culturali "fuori dal coro", depone di rado sia le armi che quel soffio di diffidenza tipico di chi ha un ampio fronte di avversari. Nato a Cesena ("Sono un romagnolo Doc"), vive tra Milano e la Romagna. Sensini, che significa in pratica essere esperti di geopolitica?

"Significa studiare tutto ciò che avviene nel mondo, ossia i teatri di crisi, le guerre, gli equilibri in evoluzione, nel mio caso con particolare riguardo al Medioriente. Mi occupo di relazioni internazionali, sono stato in Libia, in Siria, in Iraq, pubblicando poi libri specifici. Oggi collaboro con Unimeier di Milano, ma ho lavorato con vari altri istituti universitari".

Lei, tuttavia, deve la sua popolarità alla battaglia contro i vaccini anticovid. Soddisfatto?

"A dire il vero, no. Rivendico anche l’organizzazione delle tante conferenze sulla storia e la geopolitica, sulle guerre in Libia e in Siria. Mi pesa essere schiacciato sulla battaglia ‘no vax’. E’ uno dei miei impegni più importanti, visto che riguarda la negazione della libertà, ma non è l’unico". Dov’è maturata questa sua convinzione dell’inutilità dei vaccini contro il covid?

"Prima di quell’imposizione arbitraria e categorica, che in caso di rifiuto ci impediva persino di uscire di casa, non ho mai avuto nulla contro i vaccini. Misure mediche peraltro neppure sperimentali. Infatti la casa farmaceutica Pfizer ha ammesso pubblicamente al Parlamento Europeo, attraverso la sua rappresentante legale, che nulla dimostrava che il vaccino avrebbe impedito il contagio".

Dunque, non è vero che il vaccino ha salvato milioni di persone?

"Non ci sono prove. Draghi diceva ‘chi non si vaccina muore’: noi ci siamo riuniti a migliaia e non siamo morti. Ci sono in Italia almeno 15 milioni di persone non vaccinate che non hanno contratto il covid. Io stesso non ho avuto una linea di febbre. Ho approfondito la materia con il conforto di medici e scienziati e nella nostra battaglia per la libertà abbiamo messo a parte la gente di queste nostre verifiche".

Com’è caratterizzata la sua lista civica?

"E’ un’aggregazione di persone di diverse esperienze. Vengono dal mondo della ricerca, delle professioni, dell’imprenditoria. Persone, e sono migliaia quelle passate dai nostri eventi, che vogliono affrontare le questioni fuori dai diktat morali e religiosi. Come quelli che mette in campo il sindaco Lattuca, che invece di sistemare le strade, far funzionare le sale pubbliche, occuparsi dell’ordine pubblico, che sarebbe la funzione precipua di un sindaco, si occupa di imperativi moralistici".

Quanti voti pensa di raccogliere l’8/9 giugno?

"Non lo so. Ma sono convinto che ci siano tante persone interessate alle libertà fondamentali affrontate nell’arena pubblica fuori dalle ingessature burocratiche tipiche degli ultimi decenni. Ribadisco che non ci settorializziamo solo sulla battaglia non vax".

La vostra lista è di destra, sinistra o centro?

"Non ci riconosciamo in nessuna di questi schieramenti ideologici. Siamo quello che proponiamo, in pochi semplici punti. La pace contro la guerra, che si ottiene solo con la diplomazia; la salute e la libertà di scelta terapeutica; la trasformazione ecologia e il cambiamento climatico, che è diventato un pretesto artificioso e inventato; il blocco della rete 5G che con le sue antenne causa problemi alla salute; l’autodeterminazione comunale che attribuisca agli abitanti la cura del territorio che abitano; il dissesto alluvionale e la pessima cura del territorio attuata fino ad ora; la semplificazione burocratica sia per le famiglie che per le imprese; la riapertura del foro annonario nella sua forma originale; la moneta complementare comunale per superare le difficoltà senza indebitarsi".

Se si dovesse andare al ballottaggio a chi dareste il vostro voto?

"A nessuno. Chiederemo che chi si riconosce nelle nostre proposte voti per noi e affossi la lista Lattuca".

Significa che votereste centro destra?

"No. Neppure questa destra ci piace. I nostri elettori non è gente di bocca buona. Pensiamo, solo per fare un esempio, al problema immigrazione. Dall’avvio del governo Meloni ad oggi sono arrivati più immigrati che nel corso dei governi precedenti. E dire che la destra ha vinto proprio promettendo uno stop alle immigrazioni irregolari".

La prima cosa che farebbe se diventasse sindaco.

"Abolirei le zone a traffico limitato che stanno facendo di Cesena una città agonizzante, una specie di museo dove muoiono le attività commerciali. Si corre dietro ai cittadini da multare invece di acciuffare i delinquenti".

Tutte le città, pur diversamente amministrate, cercano di salvaguardare i centri storici dall’assedio delle auto.

"Ma quale assedio? Sono cresciuto a Cesena e non ho mai visto il centro soffocato dalle auto. Sono crociate ideologiche. Ci vuole una contro narrazione nei confronti di questa sorta di mantra. Il primo input dovrebbe essere rivitalizzare la città".

Che ne sarà della vostra lista se non doveste ottenere un seggio in consiglio comunale?

"Continueremo le nostre battaglie con ancora maggior vigore. Non abbiamo messo in campo i nostri progetti come accessori per raccogliere voti, sono le idee di una comunità che si è costituita in questi ultimi anni. Uno dei nostri punti di riferimento è la Biblioteca Libera ed Errante di Diegaro".

Cosa fa quando non studia, non insegna e non arringa la folla?

"Mi piace la natura, faccio trekking e ho la malattia della bicicletta, come tanti romagnoli. L’anno scorso sono arrivato fino a Lisbona viaggiando in bicicletta lungo la litoranea francese, spagnola e poi portoghese".