Paolo Vincenzo Bruno va in pensione

Il consiglio comunale di Roncofreddo ha salutato ufficialmente il comandante della stazione dei carabinieri del paese Paolo Vincenzo Bruno, 59 anni, che va in pensione dopo 28 anni di servizio sul territorio. Originario di Pesaro, è entrato nell’Arma nel 1986 e il primo servizio lo ha fatto a Roma. Poi ha fatto un concorso come sottufficiale nel 1989, diventato vicebrigadiere nel 1991 sempre a Roma. Prima destinazione è stata Russi di Ravenna per poi passare a Cesena e dal 19 novembre 1997 ha assunto il comando della stazione di Roncofreddo dove è rimasto fino a oggi. Ha detto il maresciallo Bruno: "Ricordo il primo giorno a Roncofreddo come un battesino di fuoco in quanto dovetti intervenire con gli altri carabinieri a Montecodruzzo dove un annziano si era barricato in casa armato. Aveva sparato contro i militari intervenuti con l’epilogo dell’irruzione in casa che ha visto la morte dell’anziano". Fra le cose più curiose che sono capitate al luogotenente Paolo Vincenzo Bruno è stato il giorno in cui si era accindentalemente scucita la giacca ed è andato in divisa da una anziana sarta del paese. Lei non lo fece entrare perchè disse che non lo conosceva e non doveva fare entrare in casa sua nessun estraneo come aveva consigliato agli anziani il parroco nella messa domenicale. Il maresciallo andò via e tornò con l’ex sindaco Massimo Bulbi che conosceva la donna che poi si scusò con il maresciallo e gli cucì subito la giacca. Lui disse che era stata bravissima nel suo comportamento. Mai fare entrare in casa sconosciuti. Ha detto la sindaca Sara Bernabini: "Il nostro è un ringraziamento di cuore e ringrazio il maggiore Massimiliano Iori comandante la compagnia dei carabinieri di Cesenatico e l’ispettore Nicola Freschi della Polizia locale dell’Unione per essere qui. Avere un presidio dei carabinieri sul territorio è molto importante. E’ stato un onore averla qui con noi per 28 anni e la ringraziamo anche perchè dopo la pensione ha scelto di restare qui ad abitare a Roncofreddo". Commosso il luogotenente Bruno: "A Roncofreddo non ci sono delinquenti e se qualcuno è arrivato, poi se ne è andato. La stazione dei caranbinieri di Roncofreddo è stata, è e sarà sempre a disposizione della comunità. Questo paese mi ha dato tanto e anche a mia figlia che grazie alla vostra Simona Amadori ha iniziato a ballare e oggi è professionista al teatro San Carlo di Napoli". Ha aggiunto il maggiore Massimiliano Iori: "Sono a Cesenatico dal settembre scorso e ho potuto constatare le potenzialità umane e lavorative del luogotenente Bruno e voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto in questi 28 anni. E’ stato un collaboratore validissimo".

Ermanno Pasolini