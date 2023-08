Papa Chiaramonti Il cardinale Parolin apre le celebrazioni

Domani all’abbazia del Monte si aprirà l’anno intitolato al papa cesenate Pio VII Chiaramonti. Nato a Cesena il 14 agosto 1742, Pio VII morì a Roma il 20 agosto 1823, dove aver guidato per 23 anni la Chiesa e aver vissuto periodi molto difficili nei rapporti con Napoleone che lo tenne prigioniero per oltre 1100 giorni. La solenne celebrazione eucaristica delle 18 (diretta dalle 17,30 su Teleromagna, canale 14 del digitale terrestre) che si tiene a 200 anni dalla morte del pontefice cesenate sarà presieduta dal Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Con lui sull’altare ci saranno il vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Douglas Regattieri, numerosi presuli dell’Emilia Romagna e l’abate padre Mauro Maccarinelli.

Il 20 agosto sarà solo la giornata di apertura dell’anno denominato chiaramontiano che vede una serie di altri appuntamenti promossi dalla Diocesi di Cesena-Sarsina in collaborazione con l’abbazia del Monte, il Comune di Cesena, la biblioteca Malatestiana, le Diocesi di Tivoli, Imola e Savona, con l’appoggio della famiglia Chiaramonti. Venerdì 13 ottobre 2023, alla Biblioteca Malatestiana, ci sarà un convegno internazionale di studi dal titolo "Pio VII Chiaramonti (1800-1823). Le svolte di un pontificato". Sabato 20 aprile del prossimo anno si terrà un pellegrinaggio a Roma delle Diocesi di Cesena-Sarsina, Tivoli, Imola e Savona-Noli per l’udienza con papa Francesco. Nel pomeriggio, nella basilica di San Pietro, ci sarà una concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Mauro Gambetti, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano. A seguire, i fedeli renderanno omaggio alla tomba di Pio VII.

Per l’anno dedicato a Pio VII, a Cesena sono in programma anche alcune mostre. Saranno visitabili da sabato 27 aprile a domenica 30 giugno. Alla Malatestiana ci sarà quella su I libri del Papa. All’abbazia del Monte quella su Il Papa narrato. Presso la chiesa di Santa Cristina saranno esposti I paramenti del Papa, mentre nel salone di palazzo Ghini si potranno ammirare I doni del Papa. Il 30 giugno alla Malatestiana verranno presentati gli atti del convegno internazionale di studi. La chiusura dell’anno dedicato a papa Chiaramonti si terrà martedì 20 agosto 2024, in Cattedrale a Cesena. Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederà una solenne concelebrazione eucaristica con la quale si chiuderanno gli eventi dedicati a papa Chiaramonti.