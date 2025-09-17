Papa torna sul parquet: "Il basket è la mia passione"

La passione, contrariamente ai vestiti, non si scolorisce mai. Nemmeno dopo anni, un mare di partite e un fiume di emozioni. Francesco Papa il basket ce l’ha nel dna. E proprio grazie al basket è tornato a Cesena dopo 5 anni di assenza, per giocare insieme a un gruppo di amici, quelli della ‘Livio Neri’, sui blocchi di partenza del campionato di Prima Divisione.

Per riassumere la faccenda serve tornare al tempo in cui al Carisport i Tigers giocavano nel campionato di serie B. Annata 2018-19, con Francesco Papa in campo a prendere rimbalzi, segnare punti e rifilare occhiatacce agli avversari, la squadra arrivò a un canestro dalla promozione in serie A2. Annata 2019-20, la squadra era ancora più forte, Papa era ancora in campo, la A2 pareva davvero alla portata. Il Covid non fu d’accordo. Poi le strade si separarono, Papa la serie A2 se la andò a prendere vincendo il campionato con Fabriano. Poi ci furono anche Rieti, ancora Fabriano, Faenza. Sempre serie B, sempre protagonista. Fino al ritiro, due stagioni fa. E alla decisione di ripartire.

Papa, cosa l’ha spinta a tornare in campo?

"L’amore per questo sport. Per anni è stata la priorità numero uno nelle mie agende, ora il quadro è cambiato, l’approccio è diverso, ma la voglia di entrare in campo è rimasta la stessa. La differenza non la fanno gli obiettivi, ma lo spogliatoio e l’aria che si respira lì dentro".

A riguardo ci ha sempre messo molto del suo.

"Vivo da sempre di sport e il valore aggiunto che sa dare l’alchimia di un gruppo non si compra con niente".

Perché si era ritirato?

"La ragione più importante è essere diventato padre di Ginevra: ad andarmene in giro per l’Italia rinunciando a vederla crescere non ci pensavo proprio". Però rieccola qui.

"Bhe, logisticamente è più semplice. Abito nelle campagne ravennati, arrivo in un attimo". Perché la ‘Livio Neri’?

"Quando giocavo coi Tigers il fisioterapista era Luca Zampa, uno dei punti di riferimento in campo della ‘Livio Neri’: un gruppo di amici che dava l’idea di divertirsi un bel po’. Andammo a vedere alcune loro partite, loro vennero alle nostre e davanti a una buona birra nacque un’amicizia che mi portò a fare una promessa: ‘quando smetto, vengo a giocare con voi’. Ho mantenuto la parola".

Andrea Neri, il coach, dice che avete già fatto il primo allenamento. In verità era una cena al ristorante ’Notte e Dì’. "Ah, mi sono trovato benissimo… Se tutti gli allenamenti saranno così, prevedo una grande stagione".

Come sarà giocare in prima divisione?

"Non lo ho mai fatto. Ma la categoria non importa. E’ basket, siamo una bellissima squadra, c’è già tutto quello che serve. Me ne sono reso conto in un attimo, parlando con coach Neri: è una persona squisita che mi ha conquistato immediatamente. Sì, le passioni sono per sempre. E io sono davvero contento di essere tornato a vivere la mia".