Parapiglia sulle due ruote. Le taglia la strada e la insulta

Un diverbio, nato in strada tra una nota ciclista e un automobilista, ha rischiato di trasformarsi in un vera e propria lite dalle conseguenze ben più gravi. Sabato scorso a Predappio, un uomo sulla cinquantina era al volante di un’automobile e, senza rendersi conto dell’arrivo di una donna in bicicletta, avrebbe tagliato la strada alla ciclista lungo un rettilineo, per poi, senza inserire la freccia, accostare e parcheggiare l’auto. La ciclista in questione è Belinda Biguzzi (di certo non una alle prime armi nello sport sulle due ruote). Belinda Biguzzi (nella foto) è vicepresidente del glorioso gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico che organizza varie iniziative tra cui la mitica granfondo Nove Colli. La Biguzzi, per conseguenza di quella manovra spericolata e sbadata dell’automobilista, ha rischiato di farsi male sul serio, come lei stessa racconta in un post sui social: "Ho fatto appena in tempo a sganciare lo scarpino dal pedale per non cadere e gli ho urlato ‘oh!’". L’automobilista, pur essendo dalla parte del torto, avrebbe risposto a malo modo alla donna, dicendole frasi volgari e aggiungendo la frase: "Cosa vuoi oca?".

"A quel punto non ci ho visto più dalla rabbia – ha commentato la ciclista – ero già sulla sella, ma ‘quell’oca’ mi ha dato proprio fastidio". C’è stato un piccolo parapiglia, sono volate offese e alla fine, fortunatamente, tutto si è concluso senza conseguenze. L’automobilista, resosi conto dell’errore e delle offese, ha chiesto scusa a Belinda Biguzzi e a un altro ciclista presente. Purtroppo gli insulti per strada e le offese e i soprusi mentre si è alla guida di un mezzo di trasporto, sono all’ordine del giorno e sono sempre più frequenti.

Giacomo Mascellani