Paratie e valvole, fondi insufficienti. Richieste per quasi 20 milioni

Non ci sono difficoltà solo per ottenere i risarcimenti statali per i danni subiti dall’alluvione del maggio 2023 (dovute a un complesso di passaggi burocratici e al funzionamento non sempre ottimale della piattaforma informatica Sfinge, messa a disposizione dalla Regione), ma anche per ottenere i contributi che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha ricevuto tramite la raccolta fondi ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’ per l’installazione di paratie, valvole di non ritorno, tappi per chiudere le prese d’aria di cucine e bagni e altri dispositivi di protezione individuale dalle alluvioni (3.000 euro il contributo massimo ammissibile per ogni soggetto, ma molti hanno speso una cifra inferiore).

I soldi messi a disposizione sono circa dieci milioni provenienti dal fondo delle donazioni, ma le domande pervenute fino alla scadenza del bando, circa due mesi fa, in totale assommano quasi al doppio. La Regione ha pubblicato pochi giorni fa il documento con i criteri di valutazione delle richieste ed è già iniziato il controllo in ordine cronologico delle domande che dovrebbe portare a una sensibile riduzione dell’ammontare perché verrebbero escluse quelle relative alle alluvioni 2024, provenienti soprattutto dal Bolognese. A breve dovrebbero arrivare le lettere di riconoscimento dei contributi ai primi soggetti che hanno presentato le richieste (l’esame avviene in ordine cronologico).

I comitati degli alluvionati hanno chiesto che vengano impiegati per questo bando anche i circa quattro milioni di euro stanziati e non utilizzati per i risarcimenti di auto e moto danneggiati dall’alluvione (anche questa somma proviene dalle donazioni ricevute dalla Regione), la richiesta è in corso di valutazione. In totale le richieste di contributi pervenute alla Regione sono 6.902, per un ammontare complessivo di 19.242.403 euro. La provincia dalla quale proviene il maggior numero richieste è Ravenna con 3.633 (10.262.887), a seguire Forlì-Cesena con 2.007 (5.588.736), Bologna con 1.083 (2.931.298) e Rimini con 67 (171.256). Seguono Modena, Ferrara e Reggio Emilia con numeri inferiori.

Paolo Morelli