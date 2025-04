Parcheggi, battaglia senza sosta: "Rincari solo di pochi spiccioli, la stangata vera è del Governo"

Alla pioggia di critiche per gli aumenti di parcheggi scattati il 1°aprile, piovute sull’amministrazione comunale, risponde l’assessore al traffico e alla sosta Christian Castorri sostenendo che se c’è una stangata sulla sosta quella è opera del Governo. "Mi sorprende molto – afferma Castorri – che a Cesena, parlando di sosta, il dibattito si concentri solo ed esclusivamente sull’incremento delle tariffe a livello comunale, tra i 0,20 centesimi e i 0,50 centesimi a seconda dell’area di sosta di riferimento, sostenendo che questi aumenti renderanno ancora più complessa la situazione del centro o creando uno svantaggio alle attività presenti".

"In città – ecco la difesa di Castorri – una riformulazione delle tariffe inerenti alla sosta non avveniva dal 2010. La tabella diffusa sugli organi di informazione infatti mostra un paragone tra il 2024 e il 2025 senza condividere l’immutato schema delle tariffe che ha caratterizzato il periodo 2010-2025". L’assessore ricorda inoltre che dDa 15 anni le tariffe non sono state toccate, "mentre i costi di gestione del servizio sono aumentati di anno in anno". "Nessuna parola, al contrario - si dispiace l’assessore – è stata detta rispetto all’impatto che stanno avendo sulle tasche dei cittadini le modifiche al testo dell’articoloel Codice della Strada, volute dal Governo Meloni e, in particolare, dal ministro Salvini, che prevedono che sia in caso di omesso pagamento sia in caso di pagamento parziale della tariffa dovuta per la sosta, la sanzione amministrativa dovrà essere maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa non corrisposta. Ciò comporta aumentiche superano anche i 100 euro".

Castorri entra poi nelle maglie dell’articolo 7 del Codice della strada. "In caso di mancato pagamento della sosta la sanzione amministrativa – illustra – verrà maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa dell’intero periodo per il giorno di calendario in cui avviene l’accertamento. Nel caso invece di insufficiente pagamento della somma prevista, il legislatore ha distinto tre ipotesi: non si applica alcuna sanzione nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga entro il 10% del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa; si applica la sanzione ridotta del 50% nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 10% ed entro il 50% del tempo; si applica l’intera sanzione nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 50% del tempo".

"Questa nuova disposizione introdotta dal Ministero dei Trasporti – conclude Castorri – non rende semplice la vita agli automobilisti e a tutti i fruitori del centro. Tolleranza zero e nuove insidie che una certa parte politica locale proprio non vuole considerare. Dmando: se sulla base di questo lieve incremento sui parcheggi c’è chi parla di ‘colpo al portafoglio dei cittadini’ e di ‘punizione per il centro storico’, in che modo gli stessi commentano le nuove insidie introdotte dal codice della strada a livello nazionale?". Intanto FdI riparte all’attacco. "Caro parcheggi e tasse alle stelle: giunta sorda e inerme – afferma il consigliere Nicholas Pellegrini – . Quando pensavamo di avere toccato il fondo, la giunta Lattuca ci ha sorpreso ancora una volta, aumentando il costo delle insegne pubblicitarie fino al 150%"

Andrea Alessandrini