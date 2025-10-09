Parcheggi e circolo Arci, scontro in consiglio

Moira Pedrelli, avvocato, è la nuova capogruppo della lista di opposizione di centrosinistra ’Gatteo Cambia’ in sostituzione di Matteo Pivato, avvenuta nell’ultimo consiglio comunale che ha visto una seduta molto movimentata fra maggioranza e opposizione. Sono stati approvati il bilancio consolidato, il Dup e una variazione al bilancio. Il gruppo di minoranza ’Gatteo Cambia’ ha presentato due emendamenti al Dup. Il primo volto a predisporre lo studio di fattibilità e la successiva realizzazione di un parcheggio in via Schuman a Gatteo Mare entro l’estate 2026.

Dice Moria Pedrelli: "Questo intervento avrebbe riqualificato un’area comunale in cui di fatto diverse auto sostano in estate, ma che non possiede le caratteristiche di parcheggio mancando la segnalazione degli stalli, degli spazi di manovra, di illuminazione adeguata. Nella prossima stagione estiva a Gatteo Mare verranno a mancare 80 stalli auto, soppressi per la ristrutturazione dei giardini Don Guanella e con l’accoglimento dell’emendamento le problematiche legate al parcheggio potevano in parte essere attenuate. Con il secondo emendamento si è chiesta la realizzazione, nel prossimo anno, dei servizi igienici per l’oratorio di San Rocco a Gatteo, sala utilizzata dal Comune e dalle associazioni per eventi, concerti, spettacoli, di cui è sprovvisto. Entrambi gli emendamenti sono stati bocciati dalla maggioranza".

La neo capogruppo analizzando il Dup ha nuovamente portato all’attenzione del consiglio comunale le carenze di manutenzione ordinaria delle strade, dei cimiteri, la mancanza di attivazione per favorire il collegamento diretto del trasporto pubblico fra Gatteo e Cesena, ha lamentato pochi, se non nulli, investimenti a favore delle fasce giovanili e di quelle degli over 65. "Le nostre osservazioni critiche di cui ha parlato addirittura il parroco al termine della messa della festa del patrono San Lorenzo, non sono state apprezzate dal sindaco e dagli assessori. Mi hanno tacciata di ’vedere tutto da Marte’, di ’non vivere nel Comune’ e di aver problemi di udito. Quell’imbarbarimento del linguaggio di cui spesso accusiamo i politici nazionali o stranieri ha preso casa già da tempo fra i banchi della giunta a Gatteo. Sempre più spesso le nostre parole vengono distorte e seguono ricostruzioni non vere e critiche alle nostre persone".

Poi è stata presentata dal gruppo di minoranza un’interrogazione volta a comprendere le sorti del Circolo Arci di Sant’Angelo. L’Amministrazione, infatti, ha comunicato ad Arci che non le rinnoverà la convenzione per l’utilizzo degli spazi comunali, in scadenza il 31 dicembre. "Con la chiusura del Circolo Arci, che conta una ottantina di tesserati, a Sant’Angelo scomparirà anche l’ultimo spazio di aggregazione, che negli ultimi 40 anni è stato punto di riferimento per molti giovani e anziani. Ovviamente noi non approviamo questa scelta".

Ermanno Pasolini