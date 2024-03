Parcheggi in via Sacchi e litigi tra residenti: "Troppa intolleranza"

Sono un abitante di via Sacchi e come tanti altri che vivono qui non ho garage, può capitare di lasciare l’auto sulla via pur badando bene a non impedire né la circolazione né l’accesso ai garages. È con tacita indulgenza fra i residenti della contrada se ciò succede, consapevoli delle difficoltà quotidiane legate ai parcheggi, tanto più che spesso non sono disponibili neppure le aree di sosta nelle zone limitrofe. La via peraltro è percorribile solo da chi vi risiede e il traffico è davvero rarefatto. E’ pertanto una boutade sostenere che qualche auto parcheggiata fuori dai rarissimi stalli possa impedire la circolazione. Posso anche mettere in conto di pagare qualche multa, è il prezzo per abitare nel nostro amato centro storico. Ciò che non si può tollerare però è che le auto, peraltro riconoscibili, vengano sbattute sulle pagine di un giornale e i relativi proprietari messi alla berlina a seguito di una denuncia praticamente anonima. Tali gesti sono un attacco all’onorabilità e all’identità dei possessori. Ci affidiamo pertanto alla deontologia di chi scrive perché "denunce" di questo genere non vengano accolte: non vanno interpretate come un atto di civiltà ma di intolleranza e sortiscono solo l’effetto di minare la convivenza pacifica tra vicini.

Lettera firmata