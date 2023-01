Parcheggi, stangata senza sosta "Tariffe più alte della Romagna"

di Luca Ravaglia Il centro storico di Cesena è un gioiello e i gioielli costano. Sarà anche vero, ma vallo a spiegare agli automobilisti, che per lasciare le loro vetture negli stalli a pagamento cittadini devono sborsare mediamente più di quanto accade in tutto il resto della Romagna. Il dato emerge da uno studio effettuato da Fmi (che ha lo stesso acronimo del Fondo Monetario Internazionale, ma che nel caso specifico corrisponde a un ben più territoriale ‘Forlì Mobilità Integrata’): le rilevazioni prendono infatti in esame diverse tipologie di luoghi di sosta e stilano alcuni esempi pratici. Prima di tuffarsi tra i numeri è però giusto precisare che ogni città ha le sue peculiarità: Cesena per esempio, come Ravenna, mantiene in funzione i parcometri solo fino alle 18.30, mentre a Forlì e Rimini la sosta resta a pagamento fino alle 20. A Rimini inoltre l’indagine non prende in considerazione i parcheggi in zona mare e nemmeno la zona A, visto che negli ultimi anni la pedonalizzazione del cuore urbano si è allargata, andando a togliere centinaia di posti auto. Dunque, tabella alla mano, eccoci ai confronti, partendo proprio dalle zone A, quelle più centrali e, ovviamente, più costose. A Cesena si...