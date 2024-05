"Parcheggi troppo cari: si pagano 8 euro per l’intera giornata"

Fratelli d’Italia critica la gestione dei parcheggi e le tariffe degli stessi. "Pur con un avanzo di bilancio di 3 milioni di euro – attacca il capogruppo Emilio Zarrelli –, l’amministrazione ha predisposto una stangata sulla sosta, con aumenti che vanno dal 20 per cento per la tariffa oraria, sino al 125 per cento per la sosta breve e arrivano al 60 per cento per la sosta giornaliera. Il caro parcheggi non fa altro che danneggiare le attività, i residenti del posto e i turisti. Prima si pagavano 5 euro per un giorno negli stalli blu e adesso invece si arriva a pagare 8 euro. Non è giusto e invitiamo caldamente l’Amministrazione comunale a riflettere sulle sue decisioni tenute sino all’ultimo sotto traccia".

g.m.