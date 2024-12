Parcheggio a silos della Barriera: disagi per automobilisti, intervento tecnico in corso

Si annunciano giorni – probabilmente una settimana – di disagi per i 17 automobilisti la cui vettura è rimasta ‘intrappolata’ all’interno del parcheggio a silos della Barriera. Il problema, di natura tecnica, si è verificato giovedì: "Si tratta di una circostanza mai verificatasi prima, in oltre 20 anni di funzionamento della struttura – commentano da Atr – L’intervento è stato immediato, ma i nostri tecnici, coadiuvati da quelli di Energie per la Città e dagli specialisti di Soilmec, costruttori del parcheggio, si sono velocemente resi conto della complessità della situazione. Nessuno dei veicoli ha riportato danni, né rischia di subirne: ogni auto è alloggiata in uno specifico comparto e lì resterà in totale sicurezza per tutta la durata delle operazioni di ripristino".

Operazioni che non si annunciano brevi: "Servirà tempo, stimiamo di risolvere la problematica entro una settimana. Da parte nostra per prima cosa ci siamo ovviamente scusati con gli automobilisti rimasti coinvolti loro malgrado. A tutti abbiamo offerto sul momento un servizio taxi che garantisse loro di far rientro a casa, aggiungendo poi un servizio di auto sostitutiva, ovviamente a nostre spese, per tutta la durata necessaria a ripristinare l’impianto".

Dei 17 veicoli rimasti bloccati all’interno del silos, Atr è riuscita a contattare 12 proprietari, restando pronta a offrire lo stesso tipo di supporto anche agli altri cinque. "Lunedì arriverà una gru verrà avviata una procedura specifica che abbiamo approntato in queste ore. Dopo di che ci concentreremo sulla funzionalità della struttura, in un lasso di tempo stimabile in due settimane. Alla Barriera ci sono due silos: l’altro resta regolarmente in funzione, ma nel caso non fosse in grado di ospitare contemporaneamente tutte le auto di chi ha sottoscritto un abbonamento, garantiamo la sosta gratuita sulle strisce blu a tutti coloro che esporranno sul cruscotto la loro tessera".