Parcheggio del Cubo:: "Le porte restano aperte nonostante le promesse"

Porte aperte al parcheggio del Cubo. Continua a non avere pace l’area antistante la stazione ferroviaria e in particolare quella dello spazio interrato sotto al complesso che ospita il liceo classico Monti e il linguistico Alpi. La Provincia, che gestisce l’area, aveva garantito che dal primo marzo sarebbe entrato in vigore un nuovo metodo di accesso al parcheggio, ormai sempre più stretto nella morsa del degrado e delle pessime frequentazioni: in partica la saracinesca della rampa di ingresso e uscita per le auto avrebbe dovuto restare sempre chiusa, eccezion fatta per il momento in cui transitano le auto degli abbonati (nella quasi totalità personale scolastico), riconosciute attraverso un sistema di lettura della targa. Ottima idea per tenere alla larga i balordi, che però non è ancora stata convertita in pratica: "L’accesso continua a essere sempre aperto – lamenta chi frequenta le scuole - e dunque non è cambiato niente. L’area resta una terra di nessuno, infestata da urina, escrementi, sangue, e resti di lunghe bevute di alcolici". Nella corte delle scuole sono state collocate saracinesche da chiudere al termine delle lezioni, per isolare del tutto l’area. Quelle di competenza del liceo Monti però resterebbero aperte, garantendo nei fatti il libero accesso anche da quella zona.

Luca Ravaglia