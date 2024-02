Parcheggio: fine dei lavori: "Ora sono 16 posti in più"

Due parcheggi in più nell’abitato di San Piero in Bagno. Sono infatti terminati i lavori di ampliamento del cosiddetto parcheggio dell’Orto di Fedelino, o davanti agli uffici postali. In sostanza, il parcheggio già esistente, che contava 40 posti auto, è stato ampliato e oggi conta complessivamente 56 stalli, di cui 53 a pagamento e 3 riservati a disabili. L’ampliamento è stato realizzato attraverso un’opera di conversione dell’area dedicata al campetto di gioco a fianco della palestra comunale, nella quale sono stati ricavati 16 posti auto.

"La decisione di procedere il tal senso è maturata sulla base di due constatazioni – spiega il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini –. Da una parte l’esigenza di ampliare il numero di parcheggi a servizio del centro storico di San Piero e, dall’altra, l’inadeguatezza di quel campo da gioco, che di fatto ha vissuto una vita di inutilizzo. Si è proceduto quindi ad avviare un cantiere con la successiva sostituzione ed impermeabilizzazione della pavimentazione".

Le opere sono costate complessivamente 39.000 euro, e anche i nuovi posteggi sono utilizzabili a pagamento con parcometro o con l’App My Cicero. "Parallelamente – continua il sindaco – stanno per essere terminati i lavori di ampliamento del parcheggio di Via Coltelli a San Piero; un aumento di 22 posti auto, con i quali il parcheggio già esistente fornisce complessivamente 46 stalli e 4 posti per motorini, che sono utilizzabili gratuitamente. Non appena terminati i lavori aggiorneremo i cittadini sull’apertura".

Gilberto Mosconi