Parcheggio Sacro Cuore, le reazioni: "Era ora, sprecati troppi anni"

"Meglio tardi che mai", commenta il presidente Confcommercio Augusto Patrignani, soddisfatto ma pungente. "Un’operazione elettorale": attacca la Lega. Sono le prime reazioni all’annuncio del sindaco Enzo Lattuca che confida di schiodare entro il mandato che scade a maggio l’eterna partita per il parcheggio del Sacro Cuore, grazie a un accordo con i privati per la concessione in locazione ventennale dell’area di sosta a raso, realizzata dai privati proprietari (Cooperativa Sacra Famiglia). Quanto al costo per il Comune, il sindaco non può pronunciarsi a trattativa aperta, ma è stimabile sui 60mila euro l’anno.

"Lo sblocco del parcheggio del Sacro Cuore annunciato dal sindaco è motivo di grande soddisfazione per Confcommercio - afferma il presidente Patrignani– Quando oltre dieci anni fa venne approvato il progetto di riqualificazione di pazza della Liberta con la soppressione del parcheggio storico a servizio del centro, Confcommercio fu la prima a mettere in luce che gli stalli perduti avrebbero dovuto essere simultaneamente compensati con altrettanti posti auto pubblici e indicammo l’area del Sacro Cuore. Ci sono voluti oltre dieci anni per trovarci finalmente nelle condizioni di conseguire l’obiettivo. Meglio tardi che mai".

"Il fatto che l’amministrazione comunale stia finalmente accordandosi con il privato – prosegue Patrignani - e traduca in atto il punto del programma di legislatura di rendere disponibile un parcheggio a servizio del centro storico è la dimostrazione evidente che, come Confcommercio ha sempre sostenuto, il centro storico ha assoluta necessità di parcheggi agevoli e comodi in centro o a ridosso dell’area antica. In passato questa evidenza è stata negata colpevolmente. Resta il rammarico tuttavia per tutti gli anni perduti, ma meglio tardi che mai" .

Ma il parcheggio non basta e Confcommercio chiede altri interventi a favore del centro di sostegno alla rete distributiva.

"Un‘operazione civetta elettorale del sindaco Enzo Lattuca che ormai impazza quasi quotidianamente con gli annunci più disparati - attaccano invece i consiglieri comunali della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi e Fabio Biguzzi.–. Parliamo del futuribile parcheggio del ’Sacro Cuore’, di una sessantina di posti, realizzato da privati (e va bene), che, a quanto sembra, sarà ‘affittato’ dal Comune. Lo stesso principio del deposito privato dei volumi della ‘Malatestiana’ in via Piave per il quale da una ventina d’anni i cesenati sborsano più di 60mila euro l’anno di affitto . Ci chiediamo i motivi per cui questa ‘operazione parcheggio’ di Lattuca si profili a cinque mesi dalle elezioni e con queste prospettive e modalità senza che ci sia stato il minimo confronto nelle sedi deputate".