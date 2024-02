Parciocal, il tempio della dolcezza. I primi 40 anni della famiglia Tonetti: "Così ’coccoliamo’ il cioccolato"

di Luca Ravaglia

E’ come se Roald Dahl prima di pubblicare ‘La fabbrica di cioccolato’ fosse passato da Cesena a prendere ispirazione. Nello specifico dal portico di corso Mazzini sotto al quale, dal 1860, c’è un negozio nel quale si vendono prelibatezze dolciarie per tutti i gusti. Lo aprì Giuseppe Alessandri, che in giro lo chiamavano ‘Parciocal’ e da allora il nome è rimasto lo stesso, sinonimo di qualità e raffinatezze che a Cesena in pochi non conoscono. Stesso nome, gestioni, ovviamente, diverse. Anche se quella attuale, con al timone Eraldo Tonetti, la moglie Marina Marini e le figlie Federica e Francesca, è a sua volta diventata uno storico riferimento, con 40 anni di attività appena messi alle spalle. "Venivo dalla gestione di un bar notturno - racconta Tonetti – ero giovane e pronto a mettermi in gioco. Un fornitore di caffè mi parlò di questa attività che era in vendita e così presi il coraggio a due mani, proposi a quella che allora era la mia fidanzata e che poi diventò mia moglie, di darmi una mano e lei accettò, licenziandosi dall’agenzia di pratiche auto presso la quale lavorava. Abbiamo firmato cambiali e alzato la saracinesca. All’inizio è stata dura, ma fin da subito abbiamo deciso di puntare sulla qualità e la cura del cliente. Così siamo riusciti a diventare un punto di riferimento". Sarà anche vero che il mondo cambia di corsa, ma tra i muri di Parciocal il tempo pare essersi fermato in un universo che profuma tanto di Willie Wonka. L’attenzione ai dettagli è ovunque. "Ci sono clienti che vengono da noi e ci dicono che lo stesso tipo di cioccolato acquistato qui è speciale. Sorridiamo, ma in effetti sappiamo che è vero. Il cioccolato non è un alimento come un altro, ‘assorbe’ gli aromi che gli stanno intorno e ha bisogno di particolari temperature per rendere al meglio del suo potenziale. Nel nostro negozio non c’è il riscaldamento: noi che ci lavoriamo sappiamo che in inverno serve un maglione in più, ma il cioccolato ringrazia. Chiediamo di essere sempre i primi a ricevere le consegne delle merci, per evitare lunghe soste dei furgoni magari sotto al sole e coi portelli aperti. Apriamo alle 9 e il corriere parte alle 7? Io alle 7.15 sono qui, ad aspettare".

Di ogni marca le varietà si sprecano, così come i prodotti di nicchia, quelli più accattivanti e le forniture ricercatissime. Come l’ovone di Pasqua griffato da uno dei nomi simbolo del cioccolato che pesa oltre 4 chili? Il collante è l’entusiasmo di una famiglia che in quel negozio si è formata e allargata. "La prima è stata Federica - Tonetti si emoziona – E’ praticamente cresciuta qui, come poi sua sorella. Fin da piccola aveva tantissimo entusiasmo: si metteva dietro al banco e in base ai suoi gusti preparava tanti sacchettini assortiti, li prezzava e li metteva in vendita. Poi tornava a casa piena di aspettative. Non potevo deluderla e così alla sera, ogni sera, io disfacevo i sacchetti rimasti e correndo da lei le dicevo che eravamo riusciti a vendere tutto quello che aveva preparato. Così lei il giorno dopo ricominciava con ancora più entusiasmo". Federica è lì, ascolta e ride, ripensando ad anni che non si dimenticano. Presto toccherà a lei mandare avanti la tradizione di famiglia. "E’ impegnativo, ma bellissimo. Vendere dolciumi mette sempre di buon umore". Il cioccolato può fare magie. Anche senza gli Oompa Loompa.