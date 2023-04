Parco Archeologico, a breve il via ai lavori

di Ermanno Pasolini

E’ ufficiale, come ha confermato Filippo Giovannini sindaco di Savignano sul Rubicone: entro il 2022 erano stati consegnati alla ditta IGT di Mercato Saraceno, i lavori che riguardano la realizzazione del Parco Archeologico in rete del Rubicone e la bretella che collegherà la frazione di San Giovanni in Compito al casello della Valle del Rubicone dell’A14 a Gatteo, ora le pratiche sono pronte e nei prossimi giorni verrà effettuata la cerimonia di inizio di lavori che costeranno quasi 9 milioni di euro.

Ora la visione è chiara: un territorio che guarda al futuro in modo unitario. Una tappa importante del percorso avviato dalla Provincia di Forlì-Cesena nel 2018 come confermato dal presidente Enzo Lattuca. Nel corso degli scavi archeologici preliminari alla realizzazione del collegamento stradale sono emersi alcuni ritrovamenti di eccezionale interesse archeologico. In particolare, sono stati rinvenuti, nei Comuni di Longiano e di Gatteo, i resti dell’antica Pieve di San Pietro, un elmo, un carro in fase di restauro e una sepoltura di periodo orientalizzante. Nel Comune di Gatteo un villaggio protostorico e attestazioni dell’organizzazione di un vero e proprio accampamento romano.

Continua il sindaco: "Sono due opere strategiche, la bretella di collegamento e il Parco Archeologico, per il miglioramento della viabilità e dell’attrattività turistico-culturale nel territorio. L’intervento si realizza grazie al finanziamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha deciso di investire oltre 7 milioni di euro che siamo riusciti a ottenere lavorando in sinergia in Unione. Tutti i comuni dell’Unione Rubicone e Mare comparteciperanno alla spesa e tale azione condivisa è stata fondamentale per riuscire a realizzare il progetto. Negli ultimi 15 anni il turismo ha modificato la propria domanda, chiedendo una varietà di offerta e proposte multidisciplinari che toccano tutti gli elementi che il nostro territorio è in grado di offrire, dal mare alla collina, passando per storia, tradizioni, enogastronomia e sport. Abbiamo intercettato questa necessità già quattro anni fa, mettendo in rete tutti i musei del nostro territorio, e nel 2018 progettando una serie di ciclovie, ippovie e percorsi naturalistici di 450 chilometri, di cui stiamo realizzando il primo tratto".

Il progetto punta alla messa a sistema di un’ampia area che interessa tutti i Comuni dell’Unione Rubicone e Mare: il Museo archeologico del Compito a Savignano, il futuro Museo del Confine di Gatteo, il Museo Renzi di San Giovanni in Galilea. Il Parco Archeologico del Rubicone consolida e trasforma il territorio con un progetto di valorizzazione e fruizione attiva, ricucendo un’unione territoriale e culturale attraverso il patrimonio archeologico.