Parco Avventura tutto da esplorare

Gli aspiranti Tarzan si possono divertire alla grande anche in Alto Savio, dove da alcuni anni c’è il ’Parco Avventura Ca’ di Gianni’, annesso all’omonima suggestiva fattoria-ristorante situata alle falde del monte Còmero, nei pressi di San Piero in Bagno. Per raggiungere l’oasi verde, che si sviluppa nella prima campagna sampierana e dove emozioni e relax vanno in connubio, si percorre da San Piero la provinciale SP43, svoltando poi a destra dopo un paio di chilometri.

Aperto tutti i giorni da metà giugno a metà settembre, weekend e festivi da aprile a ottobre, unico nel vasto territorio d’Alto Savio, il Parco offre la possibilità di usufruire, da parte di piccoli, adulti e anziani, di vari percorsi aerei dove mettersi alla prova, vivere l’emozione dell’altezza, affrontare in sicurezza dodici percorsi con quattro differenti livelli di difficoltà e ben 130 giochi, per trascorrere piacevoli momenti in compagnia.

Sotto lo sguardo vigile dei tutor, dopo aver acquisito e dimostrato la conoscenza della dotazione di sicurezza, i novelli Indiana Jones, i patiti dei percorsi d’avventura, potranno affrontare diverse scale, passerelle, tunnel, ponti tibetani, teleferiche, altalene, liane, e vari altri esercizi all’aria aperta.

Esercizi con cui si potranno affrontare e effettuare nuove sfide, anche con giochi di equilibrio, intuito, astuzia, oltre a giochi sempre diversi che esalteranno le doti di equilibrio, resistenza e di pazienza di ogni appassionato.

In quell’oasi di benessere, avvolti da un ambiente naturale dove svettano grandi querce e dove si potranno effettuare tanti esercizi fisici che fanno salire verso il cielo e poi tornare a terra, ognuno può scoprire quanto sia coinvolgente e suggestivo muoversi in libertà fra gli alberi, provare l’emozione del volo, sentirsi in sintonia col bosco e con la montagna che s’innalza nei dintorni della struttura.

Potranno partecipare anche gruppi scolastici, di associazioni, di scout.

Il Parco Avventura Ca’ di Gianni offre percorsi per principianti, intermedi, impegnativi, per esperti.

Sui percorsi verdi e blu i minori di 11 anni dovranno essere vigilati dal basso da un adulto, che ne è responsabile. I minori di 11 anni, purché alti almeno 140 centimetri, potranno accedere ai percorsi rossi solo se accompagnati da un adulto.

Dunque, al Parco di Ca’ di Gianni l’avventura è di casa, anzi di Ca’.

Per informazioni è possibile contattare i numeri di cellulare 3479186715 e 3518901934 oppure inviare una mail all’indirizzo parcocadigianni@gmail.com.

Gilberto Mosconi