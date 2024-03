Parco di Valle Ferrovia: domani via ai lavori

Inizieranno domani i lavori di realizzazione del parco di Valle Ferrovia a Savignano sul Rubicone, opera dell’impresa Green service di Perugia. Il progetto prevede la trasformazione delle due aree a Nord e a Sud della via Giovanni Paolo II in un grande parco urbano, preservando i caratteri delle due aree verdi presenti. La progettazione dell’area Nord valorizzerà la presenza del lago che negli anni ‘50 serviva la fornace poi dismessa. La porzione Sud, con un percorso ad anello illuminato, accoglierà invece aree gioco e spazi per attività all’aperto e per l’incontro.

Un sistema di percorsi principali e secondari garantirà l’accessibilità al parco e il collegamento delle varie zone, tra le quali un’area sgambamento cani un’area pic nic. Le alberature saranno quelle tipiche delle campagne romagnole, e un’ampia zona è riservata al bosco urbano, realizzato con finanziamenti da bando regionale del 2021 (136mila euro). La fine lavori per questo primo lotto è prevista per il mese di ottobre 2024. L’investimento ammonta a un milione e 50mila euro.

Al termine delle opere, il quartiere di Valle Ferrovia vanterà un polmone verde grande quanto 15 campi da calcio. L’apertura di questo cantiere segue il completamento di tutte le opere di urbanizzazione del Pru 2 Valle Ferrovia avvenuto il 19 luglio 2021. "Chiudiamo gli occhi e proviamo a immaginare insieme a Valle Ferrovia un altro bellissimo punto di aggregazione, uno spazio verde attrezzato per vivere in pieno e in tutte le sue parti la nostra città sempre più bella – dice il sindaco Filippo Giovannini –. Senza contare che questo sarà un grande polmone verde a disposizione di tutto il territorio circostante".

Ermanno Pasolini