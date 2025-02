Parco ecologico, cresce il progetto didattico

Si amplia il progetto didattico del Parco Ecologico del Rubicone a Savignano. Inaugurato il 3 novembre 2023, è nato come iniziativa di riqualificazione ecologica, promossa da Unica Reti, società patrimoniale della provincia di Forli-Cesena, con il supporto delle istituzioni locali. Un progetto realizzato grazie alla partecipazione della comunità, che si estende su oltre 30.000 mq di verde recuperato. II parco offre spazi naturali diversificati: un bosco naturale con 700 alberi come aceri, frassini e pioppi bianchi, un frutteto con varietà antiche e aree dedicate alla biodiversità con 300 arbusti per farfalle e insetti. Ci sono 110 orti familiari, sentieri per passeggiate, aree relax per pic-nic e due aule didattiche per attività educative e laboratori di ecologia. Il parco è simbolicamente unito da un percorso costellato da 30 piante autoctone, rappresentative dei Comuni fondatori di Unica Reti, a testimonianza dell’impegno condiviso verso la sostenibilità. Questo laboratorio a cielo aperto fornisce un esempio pratico di come si possano rispettare e valorizzare gli ecosistemi naturali. Ideato per essere un’aula naturale, propone attività formative che sensibilizzano all’importanza della tutela ambientale, offrendo occasioni di apprendimento esperienziale a tutte le età. Partendo dal legame col sistema fluviale del Rubicone, l’acqua è un elemento chiave del progetto, la gestione consapevole delle risorse idriche prevede l’uso sperimentale delle acque reflue del depuratore per l’irrigazione del parco e del bosco. Dal 2022/23 la Cooperativa Atlantide porta il progetto "Andar P.E.R. campi" nelle scuole primarie (classi 3ª, 4ª e 5ª) e nelle scuole secondarie di primo grado dei Comuni dell’Unione Rubicone e Mare. Le attività didattiche mirano a formare una nuova generazione attenta all’ambiente. Dice Stefano Bellavista, amministratore unico di Unica Reti: "Nel 2022-23 sono state coinvolte 12 classi dei Comuni di Gatteo e San Mauro. Nell’anno scolastico 2023-2024, il progetto si è esteso a più di 70 classi nei Comuni di Gatteo, San Mauro, Gambettola, Savignano e Cesenatico. Nel corso del 2025 ci si propone di coinvolgere le scuole di tutti i comuni dell’Unione Rubicone e Mare. Nel 2025-26 si andrà alla scoperta degli insetti, degli uccelli e degli animali del Parco. Un’immersione nella biodiversità animale del Parco. Questo percorso didattico riflette lo sviluppo del parco, enfatizzandone il valore ecosistemico e sociale".

Ermanno Pasolini