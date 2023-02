Parco, indagine fra 300 visitatori Giudizi positivi, trasporti esclusi

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi non è affatto ’parco’ sui canali di comunicazione e confronto. Oltre al suo dinamico e puntuale ufficio stampa, da una recente indagine, realizzata in collaborazione con Apt Servizi Emilia Romagna, su quella straordinaria area protetta, si evince che "il Parco è frequentato da un turista affezionato, consapevole e digitale.I risultati dell’indagine hanno messo in evidenza la voglia di vivere il Parco da parte di coloro che lo frequentano per attività di escursionismo, con visite guidate, iniziative e apprezzando i prodotti tipici del territorio. Molto positivi sono i giudizi sull’accessibilità dei luoghi, la pulizia e la manutenzione dei sentieri. Giudicate buone, ma migliorabili la cartellonistica, la gestione dei musei e dei siti culturali, la qualità-organizzazione delle visite guidate e la disponibilità di piste ciclabili e di ippovie. I temi dei trasporti per raggiungere il Parco e la mobilità locale sono quelli su cui i turisti presentano le maggiori criticità, chiedendo di fare di più".

L’indagine, condotta nel 2° semestre 2022, ha avuto come obiettivo analizzare la domanda turistica, le caratteristiche dei visitatori, le indicazioni sulle loro attività e i giudizi espressi. Sono stati raccolti 300 questionari, metà sul versante emiliano romagnolo (provincia di Forlì-Cesena), e metà su quello toscano (Arezzo e Firenze). Dice Luca Santini (foto) presidente dell’area protetta: "Il Parco Nazionale, nella convinzione che sviluppo e conservazione non siano valori in contrapposizione e che un approccio ecologico alla gestione delle foreste sia il modo più efficace di tutelare e valorizzazione economicamente una risorsa inestimabile, si è posto da subito l’obiettivo di aprire canali di comunicazione e confronto con chi lo frequenta e chi lo abita".

Gilberto Mosconi